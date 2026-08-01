Bitcoin en alza: entre fundamentos, ciclos y una teoría conspirativa mundialista

Bitcoin vuelve a ubicarse en el centro de la conversación financiera. Después de atravesar períodos de fuertes correcciones, el mercado muestra nuevamente una tendencia alcista y recupera el interés tanto de los inversores minoristas como de los grandes jugadores institucionales.

Más allá de la suba del precio, lo verdaderamente relevante es que Bitcoin ya no ocupa el mismo lugar que en ciclos anteriores. Durante muchos años fue presentado como un activo puramente especulativo, vinculado casi exclusivamente con comunidades tecnológicas y pequeños inversores dispuestos a asumir un alto riesgo. Hoy el escenario es distinto.

La participación institucional, el desarrollo de productos financieros regulados y la incorporación de activos digitales a las estrategias de inversión de empresas y fondos han ampliado su legitimidad. Bitcoin sigue siendo volátil, pero cada vez resulta más difícil considerarlo un fenómeno pasajero.

El contexto macroeconómico también ayuda a explicar el renovado optimismo. La incertidumbre sobre las tasas de interés, el crecimiento de la deuda pública y las dudas sobre el poder adquisitivo de las monedas tradicionales mantienen vigente la búsqueda de activos alternativos.

En ese escenario, Bitcoin conserva una característica diferencial: su oferta es limitada y su emisión responde a reglas previamente establecidas, no a la decisión de un gobierno o de un banco central. A esto se suma el efecto del halving, que reduce periódicamente la cantidad de nuevos bitcoins que ingresan al mercado.

Si la demanda aumenta mientras la nueva oferta se vuelve más escasa, es razonable que aparezca presión alcista sobre el precio. No significa que la suba vaya a ser permanente ni lineal. Las correcciones son parte natural de este mercado y pueden ser profundas incluso dentro de una tendencia positiva.

Bitcoin vuelve a ubicarse en el centro de la conversación financiera. Archivo.

Entusiasmo y prudencia

Comprar solamente porque el precio está subiendo o por miedo a quedarse afuera suele ser una mala estrategia. Cada inversor debería entender su tolerancia al riesgo, su horizonte temporal y el nivel de volatilidad que está dispuesto a soportar. Bitcoin puede ofrecer oportunidades, pero no deja de ser un activo capaz de registrar movimientos bruscos en períodos muy cortos.

Existe una coincidencia que seguramente entusiasma a quienes disfrutan de las teorías conspirativas como estuvieron circulando en estos días tras la derrota en la final con España. Si miramos los últimos Mundiales, Bitcoin llegó a cada edición con una valoración considerablemente superior a la que tenía durante la Copa anterior.

En 2014 todavía cotizaba en cientos de dólares; en 2018, en miles; durante Qatar 2022 rondaba los 16.000 o 17.000 dólares, cerca de uno de los pisos más importantes de aquel ciclo; y en el Mundial de 2026 volvió a presentarse con un valor muy superior al registrado cuatro años antes.

¿Los Mundiales determinan el precio de Bitcoin? Evidentemente no. La correlación es más divertida que científica y no debería utilizarse como fundamento serio para tomar una decisión financiera. Pero, para quienes creen en las coincidencias, en los ciclos de cuatro años o en alguna teoría conspirativa del mercado, podría ser una señal simpática para pensar que comprar Bitcoin durante un Mundial nunca fue, hasta ahora, una decisión tan mala cuando se la observa desde la Copa siguiente.

Efecto halving

Lo interesante es que esa coincidencia también se relaciona con una característica real de Bitcoin: su comportamiento suele analizarse en ciclos de aproximadamente cuatro años, en parte por el calendario de los halvings. Los mundiales y estos eventos no están sincronizados de manera perfecta, pero su cercanía temporal alimenta una narrativa fácil de recordar: cada cuatro años hay una Copa del Mundo y cada cuatro años Bitcoin atraviesa una reducción de su nueva emisión.

En definitiva, nadie puede asegurar hasta dónde llegará el actual movimiento alcista ni cuándo aparecerá la próxima corrección. El mercado seguirá alternando períodos de euforia, miedo y toma de ganancias. Sin embargo, los fundamentos, la infraestructura y el nivel de adopción son hoy más sólidos que en etapas anteriores.

La pregunta no es solamente cuánto puede subir Bitcoin durante las próximas semanas, sino qué lugar puede ocupar dentro del sistema financiero global durante los próximos años. Y para quienes prefieren una explicación menos técnica, siempre quedará la teoría conspirativa mundialista: comprar durante un Mundial y esperar a ver cuánto vale cuando la pelota vuelva a rodar cuatro años después.

* Patricio Mesri, Country Manager de Bybit para América Latina.