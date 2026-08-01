Trabajo remoto, mejores sueldos y CV bilingüe: por qué el inglés abre más oportunidades

En un mercado laboral cada vez más internacionalizado, el dominio del inglés dejó de ser un atributo decorativo del CV para convertirse en un factor medible de salario y oportunidades profesionales reales. En la Argentina de 2026, donde la economía del conocimiento, el trabajo remoto y los servicios exportables ganan peso, esta variable influye directamente en la posibilidad de acceder a proyectos mejor remunerados o integrarse a equipos globales distribuidos.

La pregunta ya no es si saber inglés “queda bien” en un CV. La pregunta es cuánto puede limitar una carrera profesional no poder usarlo con fluidez en contextos de trabajo .

La evidencia internacional y regional muestra una relación cada vez más clara entre inglés , empleabilidad e ingresos. Un estudio global realizado con más de 5.000 personas que hablan inglés como segunda lengua o lengua adicional, en Japón, Arabia Saudita, Brasil, Italia y Florida, reveló que el 80% de los encuestados cree que el dominio del inglés está directamente vinculado con el potencial de ingresos.

El mismo informe señala que los participantes consideran que habilidades fuertes de inglés pueden llevar a aumentos salariales de hasta 80%.

Ese dato debe leerse con precisión: no significa que todo trabajador que aprende inglés automáticamente duplique su salario. Sí muestra algo muy relevante para el mercado laboral actual: quienes participan de entornos globales perciben el idioma como una herramienta concreta para acceder a mejores oportunidades, mejores proyectos y mayor movilidad profesional.

La evidencia a nivel regional también apunta en la misma dirección. Un estudio académico realizado en México destaca un aumento de 19,4% para quienes dominan el inglés como segunda lengua, aun considerando otros factores laborales. Aunque Argentina todavía no cuenta con una medición pública equivalente para todo su mercado laboral, el dato regional sirve como referencia cercana: en economías latinoamericanas, el inglés funciona como una competencia escasa y valorada.

En un mercado laboral cada vez más internacionalizado, el dominio del inglés dejó de ser un atributo decorativo del CV para convertirse en un factor medible de salario. Archivo.

Esta brecha salarial emerge con fuerza en sectores de economía del conocimiento donde Argentina ha ganado terreno en la última década. Tecnología, consultoría, finanzas, data science, marketing digital y servicios profesionales exportables reclutan habilidades que combinan expertise técnico con comunicación, autonomía y liderazgo intercultural.

En gran parte de estas ofertas laborales —presenciales, híbridas o remotas— el inglés es parte del criterio explícito de selección, no solo para entender documentación técnica, sino para participar en reuniones, liderar equipos y negociar con clientes internacionales.

Trabajo remoto global

El auge del trabajo remoto global reforzó esa dinámica. Hoy un profesional argentino compite no solamente con otros candidatos dentro del país, también puede competir por posiciones regionales o proyectos freelance para empresas de Estados Unidos, Europa o Asia.

Pero esa apertura de oportunidades tiene un filtro evidente: la capacidad de comunicarse en el idioma donde circulan las decisiones. ¿Por qué importa tanto este diferencial? Primero, porque el mercado global paga mejor a quienes no están limitados por barreras lingüísticas.

Segundo, porque el inglés se convirtió en la lengua franca de las relaciones laborales internacionales. Más allá de la lectura y la escritura, los roles de mayor valor agregado requieren comunicación oral en contextos técnicos y de negocio, presentaciones ante clientes, entrevistas laborales, reuniones de seguimiento y espacios de toma de decisión. Esa fluidez conversacional reduce fricciones, acelera procesos y eleva la percepción de profesionalismo.

Tercero, porque el ámbito remoto y freelance sofisticó la demanda. No basta con entender inglés técnico; se necesita poder interactuar en tiempo real con equipos dispersos geográficamente, interpretar matices culturales y transmitir liderazgo. Esa combinación se traduce en más oportunidades de contratación y en una mejor posición para negociar honorarios o salario.

El impacto también aparece en la percepción de bienestar económico. Según el mismo estudio global, el 75% de los hablantes avanzados de inglés declaró estar satisfecho con sus ingresos, frente al 47% de los principiantes (Pearson). La diferencia no prueba por sí sola una relación causal, pero sí muestra una correlación relevante entre dominio del idioma, inserción profesional y percepción de progreso económico.

Hoy un profesional argentino compite no solamente con otros candidatos dentro del país. Archivo.

Dónde está Argentina

Argentina tiene talento, creatividad y adaptación. Pero todavía existe una brecha entre el inglés aprendido como materia y el inglés usado como herramienta profesional. El mercado global requiere además de saber reglas gramaticales poder explicar resultados, defender una idea, liderar una reunión, negociar condiciones y generar confianza.

Un CV bilingüe no garantiza nada pero sí abre puertas que de otra manera pueden permanecer cerradas. En 2026, cuando la economía del conocimiento define buena parte del futuro profesional argentino, dominar el idioma más utilizado en los negocios globales sigue siendo un diferencial salarial real, estratégico y cada vez más difícil de ignorar.

La diferencia no está solo en lo que una persona sabe hacer. También está en poder comunicarlo, venderlo y defenderlo en el idioma donde se negocian esas oportunidades.

* Delfina Gallo. Docente Inglés Cambridge y especialista en certificación internacional.