LinkedIn en inglés: el activo invisible que define oportunidades

LinkedIn supera hoy los 1.000 millones de usuarios en el mundo y más de 15 millones en Argentina. Cada minuto se publican más de 9.000 solicitudes de empleo en la plataforma y, según datos de la propia compañía, siete personas son contratadas a través de LinkedIn cada minuto.

En ese escenario, hay un dato menos visible pero determinante: el inglés es el idioma dominante en la red profesional más importante del mundo. Más del 60% del contenido publicado en LinkedIn está en inglés . Las ofertas laborales internacionales, los puestos remotos y las búsquedas regionales suelen redactarse en ese idioma, incluso cuando las empresas no tienen sede en países angloparlantes. En sectores como tecnología, marketing digital, finanzas, consultoría y economía del conocimiento, el porcentaje es aún mayor. Sin embargo, una gran parte de los perfiles argentinos continúa utilizando exclusivamente el español.

Argentina es uno de los países con mayor proporción de talento exportable en América Latina. Los servicios basados en conocimiento representan uno de los principales complejos exportadores del país y generan miles de millones de dólares anuales. El trabajo remoto hacia el exterior creció más de 40% desde 2020 y las empresas globales reclutan cada vez más profesionales fuera de sus fronteras tradicionales.

Argentina es uno de los países con mayor proporción de talento exportable en América Latina.

Los perfiles redactados en inglés multiplican exponencialmente su alcance. Según análisis de reclutamiento internacional, los perfiles en inglés pueden aparecer en búsquedas realizadas por recruiters de Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente, ampliando el mercado potencial del candidato más allá del entorno local. Un dato clave: más del 75% de los reclutadores utiliza LinkedIn como principal herramienta de búsqueda de talento. Y gran parte de esas búsquedas se realizan en inglés , incluso cuando la posición no requiere un nivel avanzado de idioma. Esto genera una brecha invisible. No se trata solo de saber inglés , sino de estar posicionado estratégicamente en el idioma donde circulan las oportunidades.

LinkedIn funciona con algoritmos

Las palabras clave determinan visibilidad. Términos como “business development”, “data analysis”, “product management”, “UX research” o “financial planning” tienen mayor volumen de búsqueda en inglés que sus equivalentes en español. Un perfil que no utiliza esos términos simplemente no aparece en determinados filtros. La diferencia no siempre es evidente para el profesional. Puede tener experiencia sólida, formación académica destacada y logros medibles. Pero si su perfil está limitado a un idioma, su exposición también lo está. El inglés en LinkedIn no es una cuestión estética. Es una herramienta de posicionamiento.

Otro dato relevante: más del 80% de las empresas multinacionales utilizan el inglés como idioma corporativo principal. Incluso compañías europeas o asiáticas que no tienen sede en países angloparlantes publican ofertas laborales en ese idioma para estandarizar procesos de selección. En paralelo, el crecimiento del trabajo remoto consolidó una tendencia: cada vez más posiciones se ofrecen bajo modalidad “remote worldwide” o “remote Latam”. En esas búsquedas, el perfil en inglés deja de ser diferencial y pasa a ser requisito implícito.

empleos 2 Más del 80% de las empresas multinacionales utilizan el inglés como idioma corporativo principal. Archivo.

El activo invisible es este: visibilidad internacional

Un perfil bilingüe en LinkedIn no significa renunciar al mercado local. Significa ampliarlo. Permite que el profesional sea encontrado por reclutadores que de otra manera nunca sabrían que existe. Permite que su experiencia circule en un ecosistema donde las oportunidades no están delimitadas por fronteras geográficas. La economía del conocimiento no tiene aduanas físicas. Tiene filtros digitales. Y en ese entorno, el idioma es parte del algoritmo. Muchos profesionales invierten años en formación técnica, posgrados, certificaciones y especializaciones. Pero no siempre invierten el mismo nivel de estrategia en cómo se presentan ante el mercado global.

LinkedIn en inglés no garantiza una oferta laboral

Pero aumenta exponencialmente la probabilidad de ser visible en el radar correcto. En un mundo donde el talento compite globalmente, el perfil profesional también debe hablar el idioma del mercado donde circulan las oportunidades.

Hoy, el activo más valioso no siempre es el que se ve. A veces es el que se lee.

* Delfina Gallo Docente Inglés Cambridge y especialista en certificación internacional.