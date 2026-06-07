Atropellamientos en ruta: un fenómeno que crece y mutila a la fauna mendocina

Las imágenes de animales muertos al costado de las rutas mendocinas son cada vez más frecuentes. Aunque muchas veces pasan desapercibidos para quienes circulan por estos caminos, detrás de cada atropellamiento existe un impacto que preocupa a organizaciones ambientalistas, investigadores y especialistas en conservación de la fauna .

Desde la Fundación Cullunche advierten que la problemática viene creciendo y que Mendoza no está ajena a una situación que se repite en distintas provincias del país. Según explicó Jennifer Ibarra a MDZ , durante un viaje de ida y vuelta a Malargüe pudieron observar cerca de una decena de animales muertos sobre la ruta .

La situación no solo implica la pérdida de ejemplares silvestres. También genera lo que los especialistas denominan defaunación, es decir, la disminución progresiva de animales en los ecosistemas por causas vinculadas a la actividad humana.

Lo que se puede observar en las rutas

Fundación cullunche sobre los atropellamientos de animales en Mendoza (3) - Desde Fundación Cullunche advierten que la muerte de fauna en las rutas provoca pérdida de biodiversidad y riesgos para los conductores. Pablo Uriel Arias

"El otro día fuimos a Malargüe y de ida y vuelta vimos más o menos una decena de animales muertos", relató Ibarra. Desde la organización sostienen que las altas velocidades y la falta de señalización adecuada favorecen este tipo de episodios en distintos puntos de la provincia.

De hecho, en un solo fin de semana y en un recorrido de 356 kilómetros entre ida y vuelta, integrantes de la fundación registraron la muerte de una liebre, tres zorros grises, dos zarigüeyas, dos zorrinos y tres perros. Para los ambientalistas, estos números reflejan una realidad que muchas veces queda invisibilizada.

Las rutas suelen atravesar zonas donde los animales viven, buscan alimento o se desplazan naturalmente. Cuando esos corredores quedan divididos por el avance de la infraestructura vial, aumenta considerablemente el riesgo para la biodiversidad.

Los estudios también muestran el impacto

Fundación cullunche sobre los atropellamientos de animales en Mendoza (4) - La falta de señalización, las altas velocidades y la fragmentación de hábitats explican gran parte de las muertes de animales en las rutas. Bautista Camarda

La preocupación no surge únicamente de observaciones ocasionales. Un trabajo presentado por investigadores del IADIZA, la Reserva de Biósfera Ñacuñán y organismos provinciales analizó los atropellamientos registrados en la Ruta Provincial 153, que atraviesa un área protegida de Mendoza.

Durante el monitoreo se contabilizaron 189 animales atropellados pertenecientes a 31 especies diferentes. El grupo más afectado fue el de los mamíferos, seguido por aves y reptiles. Entre las especies registradas aparecieron zorros grises, cuises y pequeños felinos, entre otros ejemplares de la vida silvestre.

Los investigadores también detectaron que la cantidad de atropellamientos era mayor dentro del área protegida que fuera de ella. Por ese motivo recomendaron reforzar medidas de mitigación y promover una conducción más responsable en zonas donde existe presencia de animales.

Cartelería y concientización

Cartelería de atropellos de animales en Misiones - Ambientalistas piden campañas de concientización y más cartelería para reducir un problema que afecta tanto a la fauna como a las personas. Infocampo

Ante este escenario, desde Cullunche anunciaron nuevas campañas para visibilizar el problema. Además, adelantaron que presentarán pedidos formales ante organismos viales para incorporar más señales que adviertan sobre cruces de animales en sectores críticos.

La organización sostiene que muchas rutas de Mendoza y del resto del país atraviesan ambientes naturales sin contar con la señalización suficiente. Por eso consideran que una mayor presencia de carteles puede ayudar a que los conductores reduzcan la velocidad y estén atentos a posibles cruces de especies.

En la Legislatura provincial también surgieron iniciativas vinculadas al tema. Durante 2025 se presentó el proyecto "Un cartel, una vida", que busca prevenir atropellamientos de animales en rutas y caminos mendocinos mediante mayor señalización y acciones de sensibilización.

Un desafío ambiental y también vial

Fundación cullunche sobre los atropellamientos de animales en Mendoza (1) - Bautista Camarda

Los especialistas remarcan que el problema no afecta únicamente a los animales. Los choques con fauna silvestre también pueden provocar accidentes graves, daños materiales e incluso víctimas fatales entre los conductores y acompañantes.

Experiencias desarrolladas en otras provincias muestran que existen alternativas para reducir estos episodios. Entre ellas aparecen los pasos seguros para animales, mejoras en la infraestructura vial, monitoreos científicos y campañas permanentes de prevención.

Mientras tanto, desde las organizaciones ambientales insisten en una medida simple que cualquier conductor puede adoptar de inmediato: disminuir la velocidad y prestar atención al entorno. Para quienes trabajan en la conservación de la naturaleza, cada animal que logra cruzar una ruta de manera segura representa una pequeña victoria para el equilibrio de los ecosistemas y para la seguridad de todos los que transitan por los caminos de Mendoza.