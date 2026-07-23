Bomberos de Córdoba harán un sirenazo para exigir fondos retenidos por el Gobierno nacional

Los bomberos voluntarios de Córdoba realizarán este viernes a las 9 un "sirenazo" simultáneo en los 192 cuarteles de la provincia para reclamar la transferencia de fondos nacionales que, según denuncian, permanecen retenidos desde hace nueve meses pese a estar previstos por ley.

La medida busca visibilizar el reclamo que mantienen los cuarteles de todo el país por la demora en el envío de recursos destinados exclusivamente al funcionamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Desde la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba aseguran que la deuda asciende a unos 45 millones de pesos por cada cuartel, una situación que pone en riesgo el mantenimiento de móviles, la compra de equipamiento y la capacitación del personal.

El vicepresidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, Ariel Vicario, sostuvo que el dinero reclamado "ya fue recaudado desde el 20 de octubre de 2025" y explicó que debía haberse distribuido tras las ampliaciones presupuestarias previstas para fines del año pasado.

"No estamos reclamando una ayuda extraordinaria. Estamos exigiendo que se distribuyan recursos que ya fueron recaudados y que la ley establece que deben destinarse exclusivamente a los bomberos voluntarios", afirmó.

El conflicto gira en torno a los fondos contemplados en la Ley Nacional 25.054, financiados con un aporte equivalente al 0,5% de las primas de seguros —excepto las de vida—. Desde la Federación remarcan que esos recursos no forman parte del presupuesto general del Estado, sino que tienen una asignación específica y no pueden utilizarse para otro fin.

Vicario cuestionó que, pese a que en febrero se solicitó la ampliación presupuestaria necesaria para liberar esos fondos, el expediente continuaba sin tratamiento hasta fines de mayo.

"No existe ninguna razón técnica para que esos recursos no hayan sido distribuidos. La ley tiene más de 25 años y no deja margen para decidir si se envían o no; simplemente establece que deben ser transferidos a los cuarteles", remarcó.

El dirigente explicó que, además de la deuda correspondiente a los fondos de 2025, durante 2026 solo una parte de los cuarteles recibió el subsidio anual.

"Apenas alrededor del 20% de las entidades de Córdoba percibió los fondos correspondientes a este año. El 80% restante todavía no los recibió", precisó. Si bien aclaró que por el momento ningún cuartel dejó de prestar servicio por falta de recursos, advirtió que la situación podría agravarse si continúan las demoras.

"No tenemos que esperar a que un cuartel no pueda responder a una emergencia para reaccionar. Si el sistema sigue desfinanciándose, ese riesgo existe y puede convertirse en una realidad", alertó.

Reclamo a Nación y escaso respaldo político

Vicario señaló que la Federación realizó gestiones ante los ministerios de Economía y Seguridad, la Jefatura de Gabinete y también mantuvo reuniones con legisladores nacionales para intentar destrabar la situación.

Sin embargo, expresó su malestar por la escasa participación de los representantes cordobeses en el Congreso. "Nos dolió que de los 18 legisladores nacionales por Córdoba solamente dos hayan participado de la reunión. La situación es crítica y necesita respuestas urgentes", afirmó.

Según explicó, uno de los pedidos fue que los legisladores gestionen directamente ante el Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad o la Jefatura de Gabinete para acelerar la transferencia de los fondos.

Para Vicario, el reclamo trasciende lo económico y apunta a preservar un servicio esencial. "Los bomberos voluntarios ponen la vocación, el esfuerzo y están disponibles las 24 horas, los 365 días del año. No puede ser que el Gobierno nacional retenga sin fundamento recursos que por ley les corresponden", concluyó.