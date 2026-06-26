Cómo será el viaje de los bomberos argentinos a Venezuela en medio de la catástrofe: "Estamos preparados"

En medio de la catástrofe que golpea a Venezuela , -que, tras los dos terremotos que tuvieron lugar el miércoles 24 por la tarde, ya son 589 víctimas fatales, al menos, 2.980 personas heridas y más de 50.000 desaparecidos, según las cifras oficiales- , decenas de bomberos y brigadistas viajarán a la zona del desastre para asistir a los damnificados y colaborar en los operativos de rescate. Algunos de ellos se ofrecieron como voluntarios , mientras que otros fueron designados para llevar adelante la misión.

Entre ellos, se encuentra Cristian Liceri , un bombero voluntario de Villa Gesell que, además, integra la Brigada PUMA USAR ARG-13 , el equipo especializado de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, que viajará a Venezuela. “Anoche nos confirmaron que teníamos que viajar y prácticamente no dormimos”, confesó Liceri a MDZ .

Según lo que el propio Liceri contó a MDZ , la movilización de los bomberos comenzó el jueves por la noche con el traslado del contingente a la ciudad de Tapalqué, unos 273 Km al suroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los rescatistas aguardaban nuevas instrucciones antes de dirigirse, este viernes por la mañana, a la base operativa de la Federación en el partido bonaerense de Moreno.

Una vez que les designen un vuelo y les indiquen cómo será el operativo de ingreso al territorio venezolano, el contingente partirá desde la base de Moreno hacia la zona del desastre.

Liceri forma parte de la Brigada USAR ARG-13 desde 2020, luego de un largo proceso de capacitación y acreditación para intervenir en catástrofes de gran magnitud tanto en Argentina como en el exterior.

Ahora, ante la catástrofe que atraviesa el pueblo venezolano, el rescatista explicó que la principal dificultad, por estas horas, es la logística para ingresar al país afectado. "Los vuelos comerciales no tienen forma de aterrizar en Venezuela. Y, de poder hacerlo, todavía no tenemos movilidad para que nos lleven desde donde se aterrice hasta la zona de catástrofe”, explicó Liceri y agregó: “Se está resolviendo todo eso para viajar y no quedar a la deriva. Por eso todavía no hemos salido”.

Una operación que cambia minuto a minuto

Aunque todavía no saben cuál será el punto exacto de ingreso ni la ciudad donde trabajarán, Liceri explicó que las tareas se definirán una vez que todas las brigadas internacionales estén reunidas."Cuando lleguemos nos van a asignar el Plan de Acción Inicial. Todo cambia minuto a minuto: hay reuniones permanentes y las decisiones se van adaptando según la situación", señaló.

La Brigada USAR ARG-13 está integrada por bomberos especialmente entrenados para operar en estructuras colapsadas y escenarios de alta complejidad, siguiendo protocolos internacionales de búsqueda y rescate.

Ya se registraron más de 500 muertes tras los terremotos que sacudieron a Venezuela. EFE

"Nos preparamos mucho tiempo para esto"

Más allá de la incertidumbre propia de una emergencia de estas características, Liceri reconoce que este tipo de misiones forman parte del compromiso que asumió al integrarse a la brigada.

Además, el bombero sostuvo que, aun en medio de una tragedia, representar a Argentina en una misión humanitaria implica una enorme responsabilidad. "Creo que, dentro de la desgracia, también va a ser una experiencia muy importante", consideró.

Entre la vocación y el servicio

Además de integrar el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Gesell, Liceri trabaja como policía. Para poder sumarse a la misión internacional debió solicitar sus vacaciones y ponerse inmediatamente a disposición del operativo.

La permanencia en Venezuela ya está estipulada por protocolo. Según explicó, cada brigada cuenta con tiempos definidos de llegada, trabajo y regreso. "Vamos a estar entre siete y diez días trabajando en la zona. Después regresaremos o, si la situación lo requiere, podrá enviarse otro equipo de relevo", indicó.

Mientras espera la confirmación definitiva del vuelo, Liceri y el resto de la brigada ultiman detalles antes de emprender una misión que buscará colaborar en la búsqueda de sobrevivientes y asistir a las comunidades afectadas por uno de los terremotos más devastadores que sufrió Venezuela en los últimos años.