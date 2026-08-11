Por qué ocurrió el terremoto en Colombia y qué relación tiene con lo sucedido en Venezuela

Un geólogo detalló el mecanismo tectónico que originó el fuerte sismo sentido en Bogotá y otras ciudades. También aclaró qué tiene en común con los registrados en la nación bolivariana.

Malagnino señaló que los terremotos de Colombia y Venezuela comparten una de las placas involucradas, pero responden a mecanismos tectónicos distintos.

El fuerte terremoto de este lunes de Colombia se percibió en distintas ciudades del centro y del suroeste del país. Además de generar al menos 224 muertes a lo largo del territorio nacional, mucha gente debió abandonar sus casas dado que se volvieron inhabitables por los daños recibidos.

Tras el sismo, Eduardo Malagnino, geólogo, explicó el origen del fenómeno y describió el mecanismo tectónico que provocó el movimiento. El especialista también se refirió a la posibilidad de que un evento de características similares vuelva a registrarse en la región.

Cómo se produjo el terremoto Según detalló el especialista, se originó por la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana: "A medida que se va metiendo esta placa oceánica por abajo de la placa sudamericana, se va trabando. En un momento se vence esa trabazón que tiene y ahí se produce la ruptura. La ruptura empieza en un punto, se llama foco", explicó Malagnino en diálogo con LN+.

Malagnino precisó que ese punto inicial recibe el nombre de hipocentro y que, desde allí, la ruptura se expande a lo largo de una superficie de fallamiento: "De ahí se despliega a lo largo de una superficie de fallamiento. Ese despliegue a lo largo de esa superficie de fallamiento genera obviamente todo el sistema de sismicidad que vas a tener".

La relación con lo ocurrido en Venezuela Consultado sobre la emergencia sísmica registrada recientemente en Venezuela, donde se produjeron dos terremotos, Malagnino señaló que ambos eventos comparten una de las placas involucradas, pero responden a mecanismos tectónicos distintos: "Comparten una de las dos placas que se movieron. Pero son dos cuestiones tectónicas diferentes".