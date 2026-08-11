Los mapas y gráficos que muestran la magnitud y el impacto del potente terremoto en Colombia

El fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el lunes por la mañana, hora local, causó decenas de muertos e importantes daños materiales.

El epicentro del sismo tuvo lugar a una profundidad de aproximadamente 107 km, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), y se registró en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Sin embargo, el terremoto se sintió en gran parte de Colombia, así como en Panamá, Venezuela y varias provincias de Ecuador, incluida Pichincha, cuya capital es Quito.

El nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien había sido juramentado menos de 72 horas antes del sismo, declaró el estado de emergencia nacional y anunció que en este momento "la prioridad es rescatar a las personas que están bajo los escombros".

El sismo fue el "más fuerte que se ha sentido en la última década" en Colombia, afirmó el director general del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro Morales.

Debido a su ubicación sobre la zona de interacción de las placas tectónicas de Nazca, Caribe y Suramericana, Colombia es una de las naciones con mayor actividad sísmica de América Latina y ha sido escenario de terremotos de gran magnitud.

La cáscara rocosa de la Tierra "está partida en pedazos como un rompecabezas y esos pedazos se mueven. El movimiento entre los pedazos es lo que genera los terremotos", explica Germán Prieto, profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia.

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El sismo registrado este lunes ocurrió porque la placa de Nazca, ubicada en el Océano Pacífico, se metió por debajo de la placa Suramericana en dirección al este, donde se encuentra Colombia, señala Prieto.

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La subducción de la Placa de Nazca avanza bajo el continente a una velocidad de 55-60 milímetros por año, acumulando presión y energía que, eventualmente, se libera en forma de terremotos.

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Colombia se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea el océano Pacífico y concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo.

El cinturón va desde Chile y Perú hasta Colombia, pasando por Centroamérica, después por Canadá, por Alaska, Kamchatka, Japón y las Islas Marianas. Finalmente termina en Nueva Zelanda y Tonga.

"Todas esas regiones tienen volcanes activos y terremotos", señala Prieto.

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En Colombia se registran, en promedio, cerca de 2.500 sismos al mes (unos 80 al día). La mayoría son de baja magnitud, la población no los percibe y solo quedan registrados en los reportes técnicos, según explica el Servicio Geológico Colombiano.

Entre los mayores sismos registrados está el del 31 de enero de 1906 con una magnitud de 8,8 y epicentro frente a las costas del Pacífico colombiano y ecuatoriano. La fuerza liberada fue tan grande que generó un tsunami que golpeó buena parte del litoral pacífico.

Y el de 1979 de magnitud 8,1 frente a las costas de Nariño.

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Varios gobiernos del continente, incluyendo Estados Unidos, Ecuador, Brasil, El Salvador y Venezuela ofrecieron enviar equipos de rescatistas para que contribuyan en las labores de búsqueda de sobrevivientes y víctimas.

Los hospitales de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y una de las ciudades más afectadas por el terremoto, declararon la alerta roja hospitalaria al encontrarse al 100 % de su capacidad

Cali, Pereira y Manizales decretaron toque de queda ante la emergencia por el terremoto.

"Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali", afirmó el alcalde de Cali, Alejando Eder, quien pidió a los ciudadanos informar de cualquier intento de saqueo o situación de inseguridad.

"Estas primeras 48 horas son críticas para que podamos rescatar con vida a todas las personas que puedan estar atrapadas en los edificios colapsados", agregó.

Por su parte, el alcalde de la ciudad colombiana de Pereira, Mauricio Salazar, declaró también un toque de queda para evitar saqueos tras el terremoto que sacudió buena parte del país.

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FUENTE: BBC