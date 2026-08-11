Apareció el futbolista que se encontraba desaparecido tras el fuerte terremoto de 7,4 en Colombia

El juvenil había perdido todo contacto luego del entrenamiento, lo que generó preocupación entre sus compañeros y allegados.

El terremoto que golpeó a Colombia generó una fuerte preocupación en el club Deportivo Pereira por la desaparición momentánea de uno de sus futbolistas. El juvenil Miguel Palacios había terminado su entrenamiento y regresado a su barrio, pero luego no hubo forma de establecer contacto con él.

La incertidumbre se extendió durante varias horas, mientras el país afrontaba las consecuencias del terremoto de 7,4 grados, que dejó más de 200 muertos y provocó importantes daños en distintas zonas. En ese contexto, desde el club comenzaron a movilizarse para conocer el paradero del futbolista.

Los daños en Colombia tras el fuerte sismo percibido este lunes. EFE La situación también había encendido las alarmas entre sus compañeros y el cuerpo técnico. Arturo Reyes, entrenador de Deportivo Pereira, había pedido colaboración para localizarlo y explicó públicamente qué había ocurrido con el juvenil.

“Hay un jugador, de nombre Miguel Palacios, que después de su entrenamiento se fue para su barrio y de ahí en adelante no hemos podido saber nada de él. Estamos todos muy preocupados acá en el grupo de jugadores, todos averiguando”, había expresado el técnico en el programa Medio tiempo, de Win Sports.

"Todas las familias del Deportivo Pereira están bien; esperamos llegar lo más pronto posible para ayudar. Hay un jugador, Miguel Palacios, que después de su entrenamiento se fue a su barrio y no hemos sabido nada de él. Hemos mandado a varias personas en Pereira a tratar de… pic.twitter.com/0U8QE2b3Ln — Win Sports (@WinSportsTV) August 10, 2026 El joven futbolista apareció junto a su familia Finalmente, la búsqueda tuvo el desenlace esperado. El periodista Alexis Rodríguez confirmó en WIN Sports que Miguel Palacios fue hallado junto a su familia y se encontraba en buenas condiciones, sin haber sufrido consecuencias por el terremoto.