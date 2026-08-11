Apareció el futbolista que se encontraba desaparecido tras el fuerte terremoto de 7,4 en Colombia
El juvenil había perdido todo contacto luego del entrenamiento, lo que generó preocupación entre sus compañeros y allegados.
El terremoto que golpeó a Colombia generó una fuerte preocupación en el club Deportivo Pereira por la desaparición momentánea de uno de sus futbolistas. El juvenil Miguel Palacios había terminado su entrenamiento y regresado a su barrio, pero luego no hubo forma de establecer contacto con él.
La incertidumbre se extendió durante varias horas, mientras el país afrontaba las consecuencias del terremoto de 7,4 grados, que dejó más de 200 muertos y provocó importantes daños en distintas zonas. En ese contexto, desde el club comenzaron a movilizarse para conocer el paradero del futbolista.
La situación también había encendido las alarmas entre sus compañeros y el cuerpo técnico. Arturo Reyes, entrenador de Deportivo Pereira, había pedido colaboración para localizarlo y explicó públicamente qué había ocurrido con el juvenil.
“Hay un jugador, de nombre Miguel Palacios, que después de su entrenamiento se fue para su barrio y de ahí en adelante no hemos podido saber nada de él. Estamos todos muy preocupados acá en el grupo de jugadores, todos averiguando”, había expresado el técnico en el programa Medio tiempo, de Win Sports.
El joven futbolista apareció junto a su familia
Finalmente, la búsqueda tuvo el desenlace esperado. El periodista Alexis Rodríguez confirmó en WIN Sports que Miguel Palacios fue hallado junto a su familia y se encontraba en buenas condiciones, sin haber sufrido consecuencias por el terremoto.
La explicación sobre la falta de comunicación también llevó tranquilidad: el futbolista se había quedado sin batería en su teléfono celular y, por ese motivo, no había podido responder los llamados ni establecer contacto con el club.
Durante las horas de incertidumbre, empleados de Deportivo Pereira y algunos integrantes del plantel que permanecían en la ciudad participaron de la búsqueda. Mientras tanto, el equipo profesional se encontraba en Barranquilla para disputar su compromiso frente a Junior.
La preocupación en Deportivo Pereira tras el terremoto
El caso de Palacios se produjo mientras Deportivo Pereira intentaba conocer la situación de todas las personas vinculadas con la institución. Las familias de los integrantes del club se encontraban bien, aunque algunas tuvieron que abandonar temporalmente sus departamentos debido a los daños registrados en determinados edificios.
Pereira fue una de las ciudades más afectadas por el sismo, en una jornada marcada por la destrucción y la incertidumbre. El impacto de la tragedia también alcanzó al fútbol colombiano: el partido entre River e Independiente Santa Fe, correspondiente a la Copa Sudamericana, tuvo que ser postergado.
Con la aparición de Palacios y la confirmación de que se encontraba en buen estado junto a sus familiares, Deportivo Pereira recibió una noticia positiva en medio de un escenario todavía marcado por las consecuencias del terremoto.