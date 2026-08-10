La decisión que tomó Conmebol con el partido de River en Bogotá y cambia todos sus planes

Debido a la magnitud de los destrozos, se suspendió la actividad deportiva en todo el país por tiempo indefinido, pero hasta ahora no había habido ninguna información respecto de los compromisos de esta semana por los torneos Conmebol . Sin embargo, en la última hora se supo que el encuentro de pasado mañana será suspendido.

La Confederación Sudamericana de Fútbol emitió un comunicado esta tarde en el que se solidarizó con las víctimas y el pueblo colombiano, y confirmó que tanto el duelo entre la banda y el León, así como el de Deportes Tolima contra Independiente del Valle por la Copa Libertadores, quedaron cancelados.

Aún no hay confirmación respecto de para cuándo se reprogramará, aunque se espera que la misma se produzca en los próximos días. De momento, la versión que se maneja es que se posponga una semana: que la ida pase del miércoles 12 al 19 de agosto y la vuelta en el Monumental del 19 al 26.

Lo que también restaría definir es el tema de la sede del primero de los dos partidos, ya que podrían decidir trasladarla y que no se juegue en Bogotá . Incluso trascendió que podrían sacar a Independiente Santa Fe de Colombia y hacer que sea local en alguna ciudad de otro país, como Quito, Ecuador, o Asunción, Paraguay.

El comunicado de Conmebol

Conmebol.com

La Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL- expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia.

En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos:

Partido n°130: Deporte Tolima (COL) v Independiente del Valle (ECU)

Partido n°133: Independiente Santa Fe (COL) v River Plate (ARG)

Reiterándote nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento, más información sobre la reprogramación será remitida próximamente.