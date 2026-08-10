El picante cruce entre Pablo Lunati y Ariel Senosiain en redes por el penal no cobrado a River

Pablo Lunati criticó a Ariel Senosiain por la forma en la que cubrió la polémica de la fecha y este le dedicó una fuerte respuesta que no tardó en viralizarse.

El penal no cobrado a River Plate ante Tigre por falta a Ángel Correa el pasado sábado fue sin duda la gran polémica de la fecha 4 y todavía sigue teniendo fuertes repercusiones en la agenda deportiva. Una de las más insólitas se dio este lunes en redes y tuvo como protagonistas a Pablo Lunati y Ariel Senosiain.

El exárbitro, reconocido hincha millonario, apuntó contra el periodista deportivo y su colega Ariel Rodríguez por la cobertura que le dieron en el programa de TyC Sports Paso a Paso del domingo a la mencionada jugada, pese a que el informe del partido le dedicó dos minutos y medio a la incidencia y contó con una cámara exclusiva del canal, una nota al árbitro Andrés Gariano, nota al defensor del Matador Nahuel Banegas, lo que dijo el Chacho Coudet en conferencia y lo que dijo Nicolás Otamendi en la transmisión.

El fuerte cruce entre Pablo Lunati y Ariel Senosiain en X Lunati y Senosiain se tiraron artillería pesada en redes. Captura @PabloLunati22 y @arielsenosiain "Cómo se hacen los boludos también los de Paso a Paso. Ni hablaron del escandaloso penal no cobrado a favor de River en cancha de Tigre Ariel Rodríguez y Ariel Senosiain. Un canal asqueroso que bajan línea a favor de Tapia y la AFA. Nunca hay que olvidarse de estos", escribió Lunati en su cuenta de X, etiquetando a ambos.

Lejos de dejarlo pasar, el comentarista le dejó una picante respuesta que no tardó en viralizarse: "Tranquilo, Pablo. Debió haber sido penal. No creas a todos de tu condición. Nadie bajó línea de nada. Aunque el canal pueda tener errores como todos. Un ejemplo: cuando te contrataron a vos como si hubieras sido confiable", le lanzó, en referencia al breve paso del exréferi por el canal deportivo entre 2017 y 2018 como panelista del programa No Todo Pasa.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que Lunati contratacó: "Lástima, me hubiese encantado que lo digas al aire y en vivo, lo mismo de Ariel (Rodríguez). No los creía tibios a ustedes. En cuanto que el canal se equivocó en contratarme, averiguá cuál fue el programa más visto de ese canal, sacando Paso a Paso, del año 2017. ¿En serio quieren hacerle creer a la gente que ustedes no hablaron del penal porque se les pasó? Tranquilo, los socios y los hinchas sabemos que también combatimos contra ustedes", replicó varias horas después.