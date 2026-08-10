Un jugador de Boca que perdió terreno con Arruabarrena está cerca de irse a la MLS

Un movimiento en el plantel de Boca Juniors podría concretarse antes de lo esperado. Williams Alarcón quedó fuera de la convocatoria para el próximo compromiso del equipo y, en paralelo, avanzan las negociaciones para que el mediocampista chileno continúe su carrera en el fútbol de Estados Unidos.

El volante de 25 años tiene una propuesta de una franquicia de la MLS para marcharse a préstamo. Aunque todavía no trascendió cuál es el equipo interesado ni cuáles serían las condiciones de la operación, las conversaciones estarían encaminadas y existe la posibilidad de que el acuerdo se cierre en las próximas horas.

La ausencia de Alarcón en la lista para enfrentar a Recoleta llamó especialmente la atención porque se produjo en un momento en el que el jugador perdió espacio dentro de la consideración de Rodolfo Arruabarrena. En su lugar, Tomás Belmonte volvió a ser convocado después de superar una lesión.

La situación del mediocampista contrasta con las expectativas que había generado su llegada al Xeneize. Boca incorporó a Alarcón desde Huracán a comienzos de 2025 mediante una operación valuada en cinco millones de dólares, pero el chileno nunca terminó de convertirse en una presencia habitual entre los titulares.

Sus números reflejan esa falta de continuidad: acumuló 34 partidos con la camiseta azul y oro, comenzó 17 de ellos desde el inicio y solamente completó los 90 minutos en seis oportunidades. En los últimos encuentros, además, su participación quedó todavía más relegada.

El antecedente inmediato tampoco lo favorece. Alarcón fue señalado entre los jugadores que quedaron fuera de la convocatoria luego de la derrota por 3-0 ante Riestra, correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura. La posterior aparición de una propuesta desde la MLS abrió la puerta para una salida que ahora parece cada vez más concreta.

Alarcón está cerca de la MLS. @BocaJrsOficial

La MLS espera por el mediocampista de Boca

Por el momento, el nombre de la franquicia estadounidense que pretende sumar al chileno se mantiene bajo reserva. El contexto deportivo también explica la posibilidad de la transferencia. Con Belmonte nuevamente disponible y Alarcón relegado en la consideración del cuerpo técnico, el mediocampista podría encontrar en Estados Unidos una oportunidad para recuperar continuidad y protagonismo.

Mientras tanto, Boca se prepara para recibir a Recoleta este martes desde las 19, en el estadio de Huracán, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Alarcón no fue convocado y su ausencia aparece como un indicio de que su ciclo en el Xeneize podría estar próximo a terminar.