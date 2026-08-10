A Boca le ofertaron US$ 6.000.000 por Zeballos: qué falta para venderlo y cuál sería su destino en Europa

Un equipo del Viejo Continente elevó una importante oferta para comprar al Changuito, quien en cuatro meses quedara libre, y en Boca la ven con buenos ojos.

Lo que hasta hace horas era un simple interés pasó a ser una oferta formal y concreta. El Celta de Vigo es el equipo que está más cerca de quedarse con Exequiel Zeballos, a quien Boca le busca una salida urgente a poco más de cuatro meses de poder irse con el pase en su poder.

La oferta formal del Celta por Zeballos y la postura de Boca El equipo español ya puso una cifra sobre la mesa y ahora analiza mejorarla para intentar cerrar la operación antes de que termine el mercado europeo. La primera oferta fue de cinco millones de euros, unos US$ 6.000.000, por la totalidad del pase. Del lado xeneize, la respuesta fue contundente: pretenden US$ 8.000.000 para desprenderse definitivamente del extremo de 24 años.

Esa diferencia es el obstáculo para que la transferencia aún no se haya cerrado. No parece una brecha imposible de achicar, por lo que en Boca creen que, con algunas charlas más, el acuerdo puede estar al caer dado a la predisposición de ambos clubes.

El Changuito Zeballos está cerca de irse al Celta de Vigo. EFE El motivo del posible desembarco del Changuito en el fútbol español ¿Por qué el Celta? Porque el interés del equipo de Vigo apareció con fuerza después de que se enfriara la chance del Napoli. El conjunto italiano tenía negociaciones avanzadas por Zeballos, en una operación que podía rondar los US$ 10.000.000, pero todo quedó en stand by por cuestiones del Fair Play Financiero que rige en la Serie A.