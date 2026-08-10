Tras la polémica en River, cuáles son los 6 apartados que quedan en el container y qué puede pasar con ellos

River Plate todavía tiene seis situaciones pendientes por resolver en este mercado de pases . Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Matías Viña y Kendry Páez permanecen apartados del plantel profesional y entrenan en el predio de Cantilo mientras buscan una salida .

Los seis forman parte del grupo de 15 jugadores que fueron separados antes del inicio de la pretemporada . La decisión respondió a la intención de reducir la cantidad de integrantes del plantel, disminuir la masa salarial y facilitar la salida de aquellos futbolistas que no serían considerados para esta etapa.

A diferencia de las primeras semanas, cuando todos los apartados atravesaban una situación similar, ahora cada caso tomó un camino diferente. Algunos recibieron propuestas concretas, otros son seguidos por clubes y también están quienes necesitan que sus equipos de origen autoricen una nueva cesión.

Uno de los casos que podría avanzar es el de Germán Pezzella . El defensor recibió una propuesta de Emiratos Árabes Unidos y actualmente analiza esa posibilidad. La decisión del futbolista será determinante para saber si finalmente abandona River en este mercado.

Matías Galarza Fonda también tiene posibilidades de continuar su carrera en el exterior. El mediocampista ganó exposición durante el Mundial 2026 con Paraguay y, a partir de esa actuación, despertó interés de distintos clubes. En este momento analiza las alternativas que tiene sobre la mesa.

Galarza Fonda, uno de los futbolistas apartados. X @RiverPlate

Más incierta aparece la situación de Fabricio Bustos. El lateral derecho fue sondeado por Rosario Central, aunque no estaría interesado en aceptar esa propuesta. Por ahora, entonces, continúa apartado mientras espera que aparezca otra alternativa que resulte conveniente para todas las partes.

El caso particular de Galoppo

Giuliano Galoppo atraviesa una situación diferente al resto. A su condición de futbolista apartado se suma la sanción que recibió de FIFA a raíz de un conflicto con su exrepresentante, por la que deberá afrontar un pago de 530.000 dólares.

River había establecido una cláusula para que esa obligación económica quedara a cargo del propio jugador. En paralelo, Galoppo recibió una propuesta de Atlanta United, pero decidió rechazarla porque su intención es continuar su carrera en Europa.

Por ese motivo, el mediocampista todavía no encontró una alternativa que le permita resolver su futuro. Mientras tanto, continúa entrenándose apartado del plantel profesional.

Viña y Páez, condicionados por sus clubes

Los otros dos casos pendientes son los de Matías Viña y Kendry Páez, aunque la resolución de ambos no depende exclusivamente de River. Los dos llegaron a préstamo a comienzos de 2026 y, después de apenas seis meses, quedaron fuera de la consideración. Para que puedan continuar en otro club, River necesita que Flamengo, propietario de los derechos de Viña, y Chelsea, dueño del pase de Páez, acepten una nueva cesión. En ese escenario, ya aparecieron interesados.

Viña es seguido por Getafe, mientras que Páez despertó interés de un club de Bélgica. Si las gestiones avanzan y los clubes dueños de sus pases dan el visto bueno, ambos podrían encontrar un nuevo destino durante este mercado.

Kendry Páez, otro de los apartados de River. Instagram @kendrypaez.10

Mientras River intenta cerrar estas seis situaciones, los futbolistas continúan entrenándose en Cantilo. Como el predio todavía no está completamente terminado, el grupo utiliza un container como vestuario, una particularidad que quedó expuesta a partir de la decisión de separar a los jugadores del plantel profesional y que generó fuerte polémica.