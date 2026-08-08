River sigue depurando el plantel: otro de los apartados de Cantilo se va a préstamo a Brasil

River acordó la salida a préstamo de otro de los jugadores que no eran tenidos en cuenta y continuará su carrera en el fútbol brasileño.

River continúa avanzando con la depuración de su plantel y otro de los jugadores que no estaban en los planes de Eduardo Coudet encontró destino. Kevin Castaño llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo futbolista de Atlético Mineiro, donde será dirigido por Eduardo Domínguez y buscará recuperar el nivel que lo llevó a ser una de las grandes apuestas del Millonario.

El colombiano había llegado a Núñez durante el segundo ciclo de Marcelo Gallardo a cambio de 13.8 millones de dólares netos, una inversión que generó grandes expectativas y que finalmente estuvo lejos de ser correspondida dentro de la cancha. Después de disputar el Mundial 2026 con su selección, Castaño se encuentra en Colombia y viajará en las próximas horas rumbo a Brasil.

Kevin Castaño se va a préstamo al Atlético Mineiro La operación se cerró a préstamo por una temporada y Atlético Mineiro abonará 500 mil dólares por la cesión. Además, el conjunto brasileño tendrá una opción de compra de cinco millones de dólares para adquirir el 50 por ciento de los derechos económicos del mediocampista en junio del próximo año, una alternativa que podría ponerle punto final a su ciclo en River.

Kevin Castaño se va a préstamo al Atlético Mineiro. Fotobaires El paso de Castaño por el Millonario quedó marcado por su bajo rendimiento y por las constantes críticas de los hinchas. De hecho, mientras se encontraba apartado del plantel, volvió a quedar en el centro de la escena el último domingo después de comentar una publicación de Jaminton Campaz en Instagram, apenas horas después del triunfo de Rosario Central sobre River en el Monumental. “Animal”, escribió el colombiano en el posteo del futbolista del Canalla.