El presidente de Vélez se lamentó por el pase de Thiago Almada a River: "¿Cómo no me va a doler?"

Fabián Berlanga se refirió a la compra de Thiago Almada por parte de River. También habló se su casi-renuncia al como máximo dirigente de Vélez.

Tras cerrar su fichaje por una cifra récord para la historia del fútbol argentino, River Plate finalmente anunció este sábado por la mañana de manera oficial la compra de Thiago Almada, que se sumará el lunes después de ser subcampeón del mundo con la Selección argentina y de una temporada irregular en el Atlético de Madrid.

El arribo del Guayo a Núñez hizo un poco de ruido en Liniers, ya que se esperaba que su regreso a la Liga Profesional se produjera más tarde en el tiempo y fuera para volver a calzarse la camiseta Vélez Sarfield, club en el que se formó, debutó profesionalmente en 2018 y jugó allí hasta 2021. De eso se lamentó en las últimas horas Fabián Berlanga.

Fabián Berlanga habló del pase de Thiago Almada a River Thiago Almada se formó y jugó en Vélez hasta 2021. @Velez "A Thiaguito siempre le digo lo mismo: 'Venite seis meses, me encantaría'. Lo traje yo a Vélez prácticamente porque vino un técnico de Infantiles y me dijo que me sentara con el padre. ¿Cómo no me va a doler que Thiago se vaya a River? Pero no le puedo pagar lo que quiere ni ir contra la economía de River, por los sponsors que tiene, y eso que acá los multiplicamos por cinco", apuntó el presidente del Fortín en diálogo con Radio La Red.

Pero no solo habló de Almada, sino también de su casi-renuncia al cargo en la última semana: "En mi cabeza por 48 horas dejé de ser presidente de Vélez hasta que vinieron a casa sin previo aviso mis pares de mesa directiva a decirme que me tenía que quedar, seguir adelante y un poco me convencieron", explicó. Además reveló que el Chiqui Tapia se comunicó con él: "Recibí un llamado especial que me pidió también continuar, y con los mensajes de afecto dije 'no todo está mal'".