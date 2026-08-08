La decisión que tomó River con Thiago Almada antes de anunciar oficialmente su fichaje

A la espera de que llegue al país y plasme la firma en su nuevo contrato, Thiago Almada obligó a River a moverse pensando en sus próximos compromisos.

River Plate rompió el mercado con el fichaje de Thiago Almada. No solo logró sumar a un delantero de gran jerarquía -algo que necesita y mucho tras el pésimo arranque del semestre y su preocupante falta de gol-, sino que además pudo ganarle en la puja a una potencia continental como el Flamengo, con todo lo que eso implica.

No le fue sencillo ni barato, ya que debió pagar 20 millones de euros (cerca de 23 millones de dólares) por su pase, una cifra récord en la historia del fútbol argentino. Pese a que se hizo esperar, el Millonario aún no anunció de manera oficial su compra, aunque se presume que el comunicado se publicará en las próximas horas o días.

River inscribió de manera provisoria a Thiago Almada en la lista de la Sudamericana El cuadro de octavos de final Copa Sudamericana 2026. Conmebol En el mientras tanto, desde Núñez ya tomaron la decisión de inscribirlo de manera provisoria para la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe, cuyo partido de ida se jugará el próximo miércoles desde las 21.30 en Colombia.

La lista final deberá ser presentada antes de las 14 horas del lunes, tiempo que tiene River para regularizar la situación de Almada, que se espera que llegue ese mismo día para realizar la revisión médica y plasmar la firma en su contrato. Resulta improbable que pueda decir presente en el primer partido, aunque ya estaría disponible para la revancha en el Monumental.