Los dos datos llamativos de Thiago Almada a River: qué porcentaje compra y una cláusula inédita del Aleti

Con el correr de las horas se empezaron a conocer más detalles del acuerdo de River con el Atlético de Madrid por el pase del campeón del mundo, y hay dos sorpresas.

Ya es un hecho: Thiago Almada será nuevo jugador de River, que vuelve a dar un golpe de mercado y suma a otro campeón del mundo al plantel (ahora son seis en total). A horas de que se confirmara el pase, se empezaron a conocer algunos detalles del acuerdo que no estaban a la vista y generaron una grata sorpresa.

Los llamativos datos en el contrato por Thiago Almada Lo primero que hay que contar es que el Millonario le pagará 20 millones de euros (equivalentes a US$ 23.000.000) al Atlético de Madrid por la ficha de Almada. No obstante, el primer dato que llamó poderosamente la atención aparece en el porcentaje a comprar: finalmente será por el 100%, cuando durante todo este tiempo había trascendido que se negociaba por el 50%.

Para completar el combo, aparece otro ítem inédito: una cláusula de recompra en 18 meses. ¿Qué quiere decir esto? El Colchonero tendrá la posibilidad de repatriar al volante de la Selección argentina por única vez en diciembre de 2027.

@thiago_almada23 En el hipotético caso de que eso ocurra, el club español deberá abonar US$ 40.000.000 para volver a hacerse con los servicios de Almada. En este caso, lo que juega a favor de River es que, a priori, esa cláusula solamente podría ejecutarse en los tiempos acordados: no antes ni después.