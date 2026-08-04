La jugada de último momento de Flamengo para intentar seducir a Thiago Almada, que quiere ir a River

Flamengo no baja los brazos por el jugador de la Selección argentina, mientras el Millonario confía en el deseo de él y acelera para cerrarlo.

La pelea por Thiago Almada entró en su etapa decisiva. Cuando River parecía haber tomado la delantera para quedarse con el atacante de Atlético de Madrid, Flamengo decidió lanzar una última ofensiva para cambiar el rumbo de la negociación. Según informó Ge Globo, el director deportivo José Boto viajó especialmente a la Argentina para reunirse con el representante del futbolista y acelerar las conversaciones.

El movimiento del club carioca fue llamativo. Boto incluso estuvo presente en el Monumental durante la derrota del Millonario frente a Rosario Central, una muestra de la importancia que Flamengo le da a una operación que considera prioritaria. En Río de Janeiro buscan evitar una guerra de ofertas y se fijaron como plazo el inicio de esta semana para definir si continúan o abandonan definitivamente la negociación.

Flamengo y una jugada de último momento para llevarse a Thiago Almada Sin embargo, River mantiene el optimismo. En Núñez aseguran haber avanzado en un acuerdo con Almada por las condiciones personales y cuentan con un factor que consideran determinante: el deseo del campeón del mundo de regresar al fútbol argentino en caso de no aparecer una propuesta convincente desde Europa. Esa postura le da al Millonario una ventaja en una negociación que sigue abierta.

Flamengo y River batallan para quedarse con el pase de Thiago Almada. Instagram @thiago_almada23 La gran traba continúa siendo Atlético de Madrid. Ni River ni Flamengo alcanzaron todavía un acuerdo con el conjunto español, que pretende recuperar los 21 millones de euros que invirtió en 2025 para adquirir el 50% del pase desde Olympique de Lyon. Las ofertas de ambos clubes rondan esos valores, aunque todavía no lograron destrabar la salida.