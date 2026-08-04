La tajante advertencia de Pipo Gorosito a los jugadores de San Lorenzo previo al clásico con Huracán

Tras la derrota de San Lorenzo ante Central Córdoba, Pipo Gorosito ya puso la mira en el clásico frente al Globo y lanzó una fuerte advertencia.

La derrota por 1-0 frente a Central Córdoba dejó preocupado a Néstor Gorosito, aunque el entrenador de San Lorenzo ya cambió rápidamente el foco hacia el compromiso más importante que se le viene: el clásico ante Huracán el domingo a las 15 horas en el Nuevo Gasómetro. En conferencia de prensa, Pipo fue claro al marcar cuál será la principal misión del Ciclón para intentar recuperarse. "No podemos regalar un tiempo como hoy", advirtió.

El DT descartó que el aspecto emocional sea una preocupación de cara al choque con el Globo y aseguró que todos conocen la trascendencia del encuentro: "No es un trabajo psicológico porque todos los jugadores saben lo que significa jugar un clásico. Tenemos que hacer hincapié en que no podemos regalar un tiempo como hoy y que el segundo tiempo, con empuje, no tanto fútbol pero con empuje", explicó.

La tajante advertencia de Pipo Gorosito a sus jugadores previo al clásico con Huracán X @SC_ESPN Gorosito también cuestionó el rendimiento de su equipo en la primera mitad y valoró la reacción que mostró después del descanso: "Se suplieron ideas con empuje y esa es la idea, tratar de jugar más como el segundo tiempo que como el primero, donde perdíamos muchas pelotas divididas y pases fáciles. Eso irrita", afirmó. Además, sostuvo que, pese a la falta de juego, el equipo generó situaciones suficientes como para llegar al empate.

El comienzo del segundo ciclo de Pipo en San Lorenzo está lejos de ser el esperado. El Ciclón quedó eliminado de la Copa Argentina y ya perdió dos de los tres partidos disputados en el Torneo Clausura, aunque el entrenador mantiene intacta la confianza: "Tenemos muchísima ilusión. Recién llegaron jugadores que casi no pudieron entrenarse con el grupo y todavía tenemos mucho por mejorar", señaló.