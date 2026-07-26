Video: la desopilante reacción de Pipo Gorosito al ser insultado por toda la cancha de Lanús

En la previa del partido contra San Lorenzo, los hinchas de Lanús no recibieron muy amablemente a Néstor Gorosito, con quien mantienen una vieja enemistad.

Lanús venció 1-0 a San Lorenzo este sábado por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. Un duelo en el que los dirigidos por Mauricio Pellegrino fueron superiores y justos vencedores frente a un equipo que no termina de arrancar bajo las órdenes de Néstor Gorosito, quien jugó un "partido" aparte con el público local.

Es que Pipo tiene un pasado turbulento con el Granate, al que dirigió hace más de 20 años y del que se fue mal. Pero lejos de apaciguarse, las cosas fueron empeorando con el pasar de las décadas y eso se vio reflejado con el recibimiento que le hicieron los hinchas en la previa, antes de que comenzara a rodar la pelota en la Fortaleza.

La reacción de Gorosito al ser insultado por los hinchas de Lanús ESPN Con los equipos ya en cacha, unos momentos antes de que Leandro Rey Hilfer diera el pitazo inicial, comenzó a bajar de los cuatro costados de la cancha un sonoro y conciso: "¡Gorosito botón, Gorosito botón...! ¡Sos un hijo de p..., la p... madre que te parió...!". Las cámaras de la transmisión rápidamente poncharon al entrenador azulgrana que respondió a los cánticos con una carcajada desde el banco.

Esta enemistad que se forjó entre Lanús y el técnico se remonta a 2005, año en el que el actual técnico de San Lorenzo dirigió a los del sur. Los resultados no fueron los mejores y se terminó yendo por la puerta de atrás. Aunque la relación se terminó de quebrar cuando en un partido estaba siendo insultado por unos chicos detrás del alambrado y lanzó una de sus frases más icónicas y polémicas: “De padres boludos, hijos boludos…".