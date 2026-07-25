La llamativa decisión del Chacho Coudet tras la dura derrota de River ante Barracas

Eduardo Coudet no dirigió a River frente a Barracas Central por su suspensión y su ayudante Ariel Broggi debió ocupar provisoriamente su lugar.

River Plate no tuvo un buen debut en el Torneo Clausura y cayó 1-0 este sábado contra Barracas Central en el Monumental por la fecha 1. Una dura derrota que generó bastante malestar en Núñez tras la reciente eliminación en Copa Argentina ante Aldosivi y la final del Apertura perdida dos meses atrás frente a Belgrano.

Este encuentro encontró al Millonario sin Eduardo Coudet en el banco, ya que está cumpliendo una suspensión de dos fechas por su expulsión en el duelo decisivo ante el Pirata Cordobés. En su reemplazo estuvo dando indicaciones al equipo Ariel Broggi, quien debería haber declarado luego en la rueda de prensa.

Coudet decidió que Ariel Broggi suspendiera la conferencia de prensa Ariel Broggi dirigió a River en reemplazo de Coudet. Fotobaires Sin embargo, el ayudante de campo no respondió peguntas a los medios, ya que la Banda optó por cancelar la conferencia. Según trascendió, se trató una decisión directa del Chacho, ya que al no poder hablar él por su sanción, tampoco quiso que lo hiciera su asistente, muy probablemente para no exponerlo después de una derrota.

Pero no fue una movida exclusiva del cuerpo técnico, sino de todo el plantel, ya que los jugadores tampoco le dieron notas a la prensa en zona mixta a la salida del estadio. Apenas Nicolás Otamendi dijo algunas palabras desde el campo de juego, lamentándose por el resultado pero mostrando su alegría por su debut en River.