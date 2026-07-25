Pese al debut de Otamendi y Correa, River tuvo un mal debut y cayó 1-0 ante Barracas Central

El único gol del encuentro se dio en la primera mitad y fue obra de Gonzalo Morales, que le dio el triunfo al Guapo al minuto 21. En una de las últimas jugadas antes del descanso, toda la Banda reclamó un penal por un empujón a Lautaro Pereyra en el área, pero ni el Árbitro Nazareno Arasa ni en el VAR consideraron que fuera falta.