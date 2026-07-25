Pese al debut de Otamendi y Correa, River tuvo un mal debut y cayó 1-0 ante Barracas Central
River perdió contra Barracas Central en el Monumental por un gol de Morales al minuto 21. Nicolás Otamendi fue titular y capitán y Correa ingresó a los 67'.
Por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, River Plate no logró alejar los fantasmas de la eliminación en la Copa Argentina y cayó 1-0 en el debut frente a Barracas Central en el Monumental. Nicolás Otamendi fue titular y capitán y Ángel Correa ingresó en el segundo tiempo.
El único gol del encuentro se dio en la primera mitad y fue obra de Gonzalo Morales, que le dio el triunfo al Guapo al minuto 21. En una de las últimas jugadas antes del descanso, toda la Banda reclamó un penal por un empujón a Lautaro Pereyra en el área, pero ni el Árbitro Nazareno Arasa ni en el VAR consideraron que fuera falta.
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