Juanfer Quintero explotó contra Lunati tras una dura crítica por su salida de River: "Dejá de vender humo"

La salida de Quintero de River sigue generando repercusiones. Esta vez, el colombiano protagonizó un fuerte cruce con Lunati, quien lo cuestionó públicamente.

Juanfer Quintero no se guardó nada y respondió con dureza a Pablo Lunati tras las críticas por su salida de River.

La rescisión del contrato de Juan Fernando Quintero con River provocó todo tipo de reacciones entre los hinchas millonarios. Una de las voces más críticas fue la del exárbitro Pablo Lunati, reconocido simpatizante del club, quien apuntó contra el colombiano por su tercera salida de Núñez. La respuesta del mediocampista no tardó en llegar.

En declaraciones realizadas en Picado TV, Lunati cuestionó duramente la actitud del futbolista. "Lo primero que me sale, si iba a hacer esto, es hacer conventillo como hizo. Todo el mundo sabe el sentimiento como futbolista y tipo que tengo por él. Más allá de que dije que se fue dos veces mal. Y se está yendo tres veces mal. La gente de River lo ama y lo quiere un montón, pero no lo aguanta más", disparó.

La dura crítica de Pablo Lunati a Juanfer por su salida de River PABLO LUNATI: "QUINTERO SE ESTÁ YENDO TRES VECES MAL DE RIVER. YA ESTÁ JUANFER"No te pierdas “El qué Ríe Último” por el canal de YouTube de Picado TV pic.twitter.com/9hm0wwuaUA — Picado TV (@picadotv_) July 25, 2026 Las declaraciones se viralizaron rápidamente y llegaron hasta el propio Quintero, quien respondió desde la cuenta de Instagram del programa. Allí publicó un extenso mensaje cargado de reproches: "Pablo deja de vender humo amigo. Mejor quédate callado. Igual puedes salir a la calle siempre a dar la cara gracias al equipo del 2018. Peores cosas le pasaron al club y vos estabas de por medio. Así que no vengas con esas".

La respuesta de Juanfer Quintero a Lunati tras su salida de River El colombiano también defendió su comportamiento durante sus distintas etapas en River y remarcó el legado que considera haber dejado en el club. "Me voy con la cabeza en alto, que nunca traicioné mis principios y valores. Soy único porque soy transparente en un mundo de hipocresía. Y solo siéntete orgulloso que ahora sacas el pecho diciendo que sos de River porque lo que hicimos fue eterno", escribió.

El cruce se produjo apenas horas después de que River oficializara la salida del mediocampista. En un comunicado, el club destacó que "el talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club". La rescisión se realizó de común acuerdo y puso fin al tercer ciclo del colombiano en la institución.