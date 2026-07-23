El tremendo palazo de un ídolo de River a Juanfer Quintero por su ausencia en el club: "Dejó de ser profesional"
El excapitán y campeón de la Libertadores 1996 con River cuestionó la decisión del colombiano de no reincorporarse al plantel y apuntó contra su actitud.
Leonardo Astrada no se guardó nada al analizar la situación de Juan Fernando Quintero en River. El histórico exjugador y exentrenador millonario fue muy crítico con el colombiano, que todavía no se reincorporó al plantel tras su participación en el Mundial 2026 y recientemente admitió que no se siente una prioridad para Eduardo Coudet.
"Juanfer dejó de ser profesional porque se tendría que haber presentado. Corresponde presentarte y entrenar con tus compañeros, después la salida la peleás desde adentro", disparó Astrada en ESPN, sorprendido por la decisión del mediocampista de extender su licencia.
La dura crítica de Astrada a Juanfer Quintero por su ausencia en River
El exvolante fue más allá y comparó el caso con otros futbolistas que también participaron del Mundial. "Juanfer hace 16 o 17 días que terminó el Mundial, seamos serios. Hay jugadores como Montiel y Otamendi que recién están llegando y se ponen a disposición para jugar el fin de semana. Él se tenía que haber tomado la semana de vacaciones como corresponde y después volver", sostuvo.
Astrada también hizo referencia a la relación entre Quintero y Eduardo Coudet, marcada por la falta de continuidad durante el último semestre. "Después si el Chacho lo quiere o no lo quiere poner, es un tema de ellos. Pero uno tiene que ser profesional", remarcó el campeón de la Copa Libertadores de 1996.
Además, cuestionó la manera en que el colombiano gestionó su situación con el club. "Juanfer habló con el Chacho antes de irse y había una fecha pactada. Después llamó al presidente por atrás, sin hablar con el técnico, para pedir una semana más. Si tiene un problema familiar, que seguramente lo tiene y corresponde respetarlo, también tendría que haber hablado con el entrenador", afirmó.
Juanfer Quintero se había plantado con Coudet
Las declaraciones de Astrada llegan en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Quintero. El colombiano reconoció que mantiene diferencias futbolísticas con Coudet y que analiza junto a sus representantes cuál será el próximo paso de su carrera, mientras River espera una definición que podría marcar uno de los temas más calientes del mercado de pases.