Juan Fernando Quintero fue consultado durante la concentración de su selección en el Mundial 2026, respondió con un seco "no" y se retiró molesto.

Mientras River atraviesa una profunda reestructuración de su plantel de cara al segundo semestre, uno de los nombres que más incertidumbre genera es el de Juan Fernando Quintero. El colombiano, que disputa el Mundial 2026 con su selección, volvió a quedar en el centro de la escena por una llamativa reacción cuando le consultaron sobre su futuro, un tema que en Núñez sigue sin resolución.

En la previa del duelo decisivo entre Colombia y Portugal por la última fecha del Grupo K, el mediocampista fue abordado por la prensa y recibió una pregunta sobre su continuidad en River. La respuesta fue tan breve como contundente: "No". Acto seguido, se dio media vuelta, visiblemente molesto, y regresó al entrenamiento bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, sin dejar más declaraciones.

Video: la tajante reacción de Juanfer Quintero cuando le preguntaron por su futuro en River A Juanfer Quintero le preguntaron qué va a ser de su futuro después del Mundial y directamente se fue sin responder



pic.twitter.com/NkrBOYVOcG — Iván (@ivanalvarenga1) June 27, 2026 La situación de Quintero en River La situación de Quintero vuelve a ser un enigma. Aunque tiene contrato con River hasta diciembre de 2027, perdió mucho terreno desde la llegada de Eduardo Coudet. Durante el último semestre dejó de ser una pieza importante y pasó a ocupar un rol secundario, generalmente ingresando desde el banco. La final del Torneo Apertura ante Belgrano, en la que apenas disputó los minutos de descuento, fue una clara muestra de ese cambio de consideración.

Pese a los rumores sobre una supuesta mala relación entre ambos, Coudet salió hace algunas semanas a desmentir cualquier conflicto: "Tenemos una gran relación, una hora y media charlamos el lunes. Es uno de los jugadores con que más hablo y me desayuné que estábamos peleados. Para nada me dijo que se tenía que ir ni yo le dije que se vaya", aseguró el entrenador, quien siempre valoró la jerarquía del colombiano, aunque priorizó un equipo con mayor despliegue físico y presión constante.