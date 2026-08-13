Lanús–Independiente finalmente se jugará sin visitantes: el motivo que cambió los planes de Aprevide
Lanús había puesto 5.000 entradas a disposición para el partido que se jugará el lunes a las 17, pero una sugerencia desde Independiente modificó el operativo.
El partido entre Lanús e Independiente, que se disputará el próximo lunes desde las 17 en el estadio Néstor Díaz Pérez por la quinta fecha del Torneo Clausura, finalmente se jugará sin público visitante.
Pese a que Lanús había dispuesto 5.000 localidades para los simpatizantes del Rojo y APreViDe consideraba que estaban dadas las condiciones de seguridad, luego de un pedido o sugerencia proveniente de la propia dirigencia de Independiente ante el temor de que pudieran producirse incidentes.
La determinación representa un cambio de escenario absoluto en cuestión de horas, debido a que Lanús había puesto a disposición 5.000 entradas generales para los hinchas de Independiente, a un valor de 100.000 pesos cada una.
Lanús confirmó la cancelación de la venta de entradas para visitantes
La posibilidad de recibir a la parcialidad visitante estaba sujeta a la aprobación de los organismos correspondientes y APreViDe estaba en condiciones de brindar las garantías necesarias para llevar adelante el operativo de seguridad.
Sin embargo, la delicada situación institucional y deportiva de Independiente provocó un cambio de postura. Desde sectores de la conducción del club de Avellaneda transmitieron su preocupación por la posibilidad de incidentes y sugirieron que sus propios hinchas no fueran habilitados para viajar a Lanús.
El contexto terminó siendo determinante: Independiente viene de sufrir una goleada 4-0 frente a Atlético Tucumán y quedar eliminado de la Copa Argentina, resultado que derivó en la salida de Gustavo Quinteros y profundizó el enojo de los simpatizantes.
La tensión alrededor del plantel y de la Comisión Directiva aumentó considerablemente durante las últimas horas y, ante ese panorama, la dirigencia prefirió evitar la movilización de miles de hinchas hacia La Fortaleza, aun cuando desde el área de seguridad bonaerense no existía una objeción determinante para realizar el encuentro con ambas parcialidades.
Fuente: NA