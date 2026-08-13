Independiente echa a Gustavo Quinteros: quién dirige la práctica hoy y quién será el DT

Tras el papelón y eliminación en Copa Argentina, la dirigencia de Independiente tomó la decisión de despedir al exentrenador de Vélez.

Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador de Independiente luego de la durísima eliminación ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina y las tres derrotas consecutivas que profundizaron la crisis futbolística del Rojo. La dirigencia tomó la decisión este jueves 13 de agosto, pese a que el técnico tenía contrato vigente hasta el 31 de diciembre, y puso punto final a un ciclo que nunca logró consolidarse.

Independiente echó a Quinteros tras el 0-4 con Atlético Tucumán El director técnico santafesino, de 61 años, había llegado al club con la misión de devolverlo a los primeros planos, pero en casi once meses de trabajo no consiguió darle una identidad definida al equipo. La situación se volvió todavía más compleja en las últimas semanas, con malos resultados, un mercado de pases que no respondió a sus expectativas y un clima institucional cada vez más tenso por las elecciones presidenciales previstas para diciembre.

Independiente se quedó sin DT: Gustavo Quinteros fue despedido tras el papelón en Copa Argentina. FotoBaires Según informó el periodista partidario Nelson Lafit, la Comisión Directiva encabezada por Néstor Grindetti mantuvo una reunión urgente durante la mañana y el mediodía de este jueves en el predio de Villa Domínico y allí resolvió ponerle fin al ciclo de Quinteros. Ahora deberán acordar la cuestión económica con el entrenador, quien pretendía cumplir el vínculo hasta fin de año. De todos modos, Independiente deberá afrontar el pago correspondiente a los cuatro meses y medio restantes.

Los posibles candidatos a suceder a Quinteros Mientras tanto, la dirigencia ya comenzó a diagramar el futuro inmediato del plantel. Hugo Tocalli estará al frente del entrenamiento de este jueves, mientras que Carlos Matheu, actual entrenador de la Reserva, dirigirá la práctica del viernes. Además, el club ya analiza alternativas para asumir el cargo hasta diciembre y entre los nombres que aparecen figuran Omar De Felippe y Rubén Darío Insua, aunque todavía no hay una decisión tomada.