Quinteros lanzó bombazos tras la papelonesca eliminación de Independiente en la Copa Argentina: "Me da vergüenza"

Gustavo Quinteros no se guardó nada luego del duro 0-4 ante Atlético Tucumán: pidió disculpas, le pegó a la dirigencia y fue tajante sobre su continuidad.

"Como entrenador me da vergüenza". Esas fueron las primeras palabras de Gustavo Quinteros en conferencia de prensa luego de la papelonesca derrota que sufrió Independiente ante Atlético Tucumán. Una goleada que, además, decantó en otra prematura eliminación del Rojo en la Copa Argentina.

La noche fue realmente oscura para los de Avellaneda y la gente que viajó a Rosario explotó al grito del famoso "que se vayan todos" y "jugadores, la c... de su madre". Y el análisis de Quinteros fue tan lapidario como la reacción de los hinchas a la hora de despedir al equipo en la cancha de Newell's.

Quinteros disparó para todos lados tras la eliminación: el equipo, la dirigencia y su continuidad "La verdad que fue una derrota muy dura. Que nos hace mucho daño. Como entrenador me da vergüenza. Asumo toda la responsabilidad que me corresponde. Le quiero pedir disculpas a la gente, era algo que no se nos pasaba por la cabeza", lamentó el entrenador, visiblemente golpeado por la actuación, las formas y el abultado resultado. "Siento mucha tristeza. Perdimos todos los duelos defensivos. El rival nos gambeteó fácil. No tuvimos el carácter, personalidad para jugar un partido así", continuó.

Siguiendo con ese nivel de crudeza, Quinteros no titubeó cuando le preguntaron por la urgencia que tiene Independiente de salir campeón. Allí se desligó del tema y sorprendió al lanzarle el peso completo de la mochila a los dirigentes: "Ni estos jugadores ni el cuerpo técnico somos responsables de una continuidad de fracasos en un club tan grande como Independiente, que hace años no gana títulos. Por eso digo que yo me hago responsable de lo que me corresponde, pero necesitamos la ayuda de todos para volver al lugar que Independiente merece".