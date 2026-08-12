Boca podría desprenderse del delantero que fue borrado por el Vasco Arruabarrena

Sin lugar en la consideración del cuerpo técnico, un atacante de Boca analiza cambia de aires y espera por la llegada de algunas ofertas.

El Vasco no tiene en cuenta a un delantero de Boca que analiza armar las valijas.

En Boca hay un nombre que empieza a mirar de reojo la puerta de salida. Luego de su ausencia en la lista de convocados ante Recoleta por la Copa Sudamericana, pudo vislumbrarse aún más que Milton Giménez no entra dentro de los planes de Rodolfo Arruabarrena.

La decisión de dejarlo afuera fue futbolística, al igual que ocurrió con Williams Alarcón. Pero mientras el chileno aparece vinculado con una posible transferencia al Atlanta United de la MLS, el caso del delantero ex Banfield abre otro escenario.

Milton Giménez no es tenido en cuenta por Arruabarrena: qué se sabe sobre su futuro en Boca Si bien no trascendieron los clubes, Giménez tiene alternativas tanto en el fútbol argentino como en el exterior y su continuidad en el plantel xeneize ya no parece una garantía absoluta. El motivo está a la vista: perdió muchísimo terreno en la pelea por el puesto.

Milton Giménez podría irse de Boca antes de que cierre el mercado. Instagram @miltoon_gimenez Adam Bareiro está lesionado y, ante esa baja, Miguel Merentiel se ganó la confianza del Vasco pese a que no es un nueve de área clásico. A eso se suma la llegada de Enner Valencia, quien todavía trabaja para ponerse a punto y tener su debut con la camiseta azul y oro.