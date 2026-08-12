Tras convertir un golazo y festejar a lo Tevez, Leonel Flores reveló quiénes eran sus ídolos cuando era chico

Leonel Flores volvió a ser una de las figuras del Xeneize ante Recoleta y explicó por qué celebró como el Apache. Además, contó quiénes son sus referentes.

Leonel Flores volvió a dejar su sello en Boca. El delantero fue una de las figuras en la victoria 3-1 ante Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana y coronó su actuación con un verdadero golazo para poner el 3-1. Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: su festejo al mejor estilo Carlos Tevez.

Después del encuentro, Flores explicó que la celebración había sido preparada de antemano junto a Miguel Merentiel: “El gol fue algo muy lindo. Lo venía buscando hace ya un par de partidos y por suerte se me pudo dar hoy”, contó el atacante, antes de revelar el detrás de escena: “En la concentración Miguel me había dicho que hagamos el festejo del Apache. Justo se dio y bueno, lo hicimos”.

"EN LA CONCENTRACIÓN MIGUEL ME DIJO QUE HAGAMOS EL FESTEJO DEL APACHE", el pibe Flores explicó su bailecito con Merentiel. ¡Claro, emularon los pasos de Tevez! pic.twitter.com/eT44HQHnBl — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2026 El juvenil también destacó el respaldo que recibe puertas adentro de Boca, especialmente de Rodolfo Arruabarrena y de los referentes del plantel. “Me ayudan mucho. Ellos me piden que encare, que no pierda eso, que haga lo que vengo haciendo en estos partidos. Me dan mucha confianza”, explicó Flores, cada vez más importante en el equipo.

Leonel Flores reveló quiénes eran sus referentes cuando era chico A la hora de hablar de sus referentes, el delantero sorprendió al mencionar a un compañero. “Cuando yo estaba más abajo miraba al Chango Zeballos y me gustaba mucho. Me gusta mucho también cómo juega él, lo tenemos todavía en las prácticas, lo vemos y la verdad que es una cosa de locos”, expresó sobre el atacante surgido de las inferiores del Xeneize.