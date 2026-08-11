Arruabarrena celebró la remontada de Boca, pero marcó el gran déficit ante Recoleta: "Me hubiese gustado..."

Boca se impuso 3-1 ante Recoleta en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana, pero Arruabarrena se fue con una sensación agridulce por el resultado corto.

El lamento de Arruabarrena después del triunfo de Boca: "Me hubiese gustado convertir uno o dos goles más", tiró en la conferencia.

Boca dio vuelta un partido que se le había complicado y terminó imponiéndose 3-1 ante Deportivo Recoleta, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El resultado le permite al equipo de Rodolfo Arruabarrena viajar a Paraguay con ventaja, aunque el propio entrenador dejó claro que se fue del partido con una cuenta pendiente.

Arruabarrena felicitó a sus jugadores en el vestuario y destacó el esfuerzo realizado en medio de una seguidilla que calificó como "desgastante". Sin embargo, hubo algo que no pudo dejar de lamentar: la enorme cantidad de situaciones de gol que Boca desperdició, especialmente durante el segundo tiempo.

"Me hubiese gustado terminar con un gol más", reconoció de entrada. Y luego profundizó: "Uno o dos goles más, tuvimos las chances y eso me deja tranquilo porque es lo que proponemos. Las características de los jugadores las tengo, va habiendo esas sociedades que nos gustan a los entrenadores, es corregir algunas cosas, y es más fácil con triunfos y buenos rendimientos".

Arruabarrena se quedó con un sabor agridulce. DSports El Vasco Arruabarrena bancó a Merentiel Uno de los nombres que quedó en el centro de la escena fue Miguel Merentiel. El delantero tuvo varias oportunidades para volver a convertir, pero no consiguió quebrar su sequía. Arruabarrena volvió a respaldarlo y descartó que exista preocupación por su falta de gol.

"No está en racha, nada más. En el truco está en racha, me gana, liga bastante", bromeó el entrenador. Y agregó: "En el partido hace todo, estuvo activo, le anularon el gol. No es la posición más cómoda, pero se está adaptando a eso. Es un chico que suma mucho y me hubiese gustado que convirtiese, porque todo delantero lo necesita. Ya vendrá, no tiene que apurarse ni desesperarse".