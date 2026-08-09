El tenso momento de Guillermo Barros Schelotto con un empleado de Boca antes del divertido cruce con Arruabarrena

Guillermo Barros Schelotto transitaba con absoluta normalidad la conferencia de prensa después del empate entre Vélez y Boca. El entrenador había repasado el partido, admitido la superioridad del Xeneize durante el segundo tiempo, elogiado a Leandro Paredes y hasta vuelto a agradecer el cariño recibido por los hinchas. Todo parecía encaminarse hacia un cierre tranquilo, hasta que una situación inesperada cambió por completo el clima.

Mientras el Mellizo respondía las últimas preguntas, una persona del área de prensa de Boca consultó en voz baja cuánto faltaba para que terminara la conferencia. El motivo era sencillo: la rueda de prensa se había extendido y el siguiente en hablar era Rodolfo Arruabarrena. La intención era que Guillermo no escuchara el comentario, pero ocurrió exactamente lo contrario: el entrenador de Vélez lo oyó y reaccionó en el acto.

El enojo de Guillermo Barros Schelotto con un empleado de Boca en plena conferencia “¿Querés que me vaya? ¡Me voy! Además ahora viene el Vasco”, lanzó Guillermo, visiblemente molesto. Sin darle demasiadas vueltas, dio por terminada la conferencia, se levantó de su silla y abandonó la sala ante la sorpresa de los periodistas presentes. La escena rompió por completo con el tono que había tenido hasta ese momento el contacto con la prensa.

X @TyCSports El episodio, de todos modos, no pasó a mayores. Apenas unos instantes después, Guillermo volvió a encontrarse con Arruabarrena, quien estaba a punto de ocupar su lugar frente a los medios. Ambos se abrazaron y el Vasco incluso se tomó con humor la situación que acababa de protagonizar su colega. Pero el Mellizo ya había dejado clara su molestia y se fue de la sala con evidente fastidio.