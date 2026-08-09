La conmovedora dedicatoria de De Paul para Messi en el duelo de Inter Miami por la Leagues Cup

De Paul marcó el 1-0 de Inter Miami en la derrota ante Monterrey y sorprendió en el festejo con un homenaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge.

El emotivo gesto de De Paul con Messi: marcó un gol y mostró la camiseta de su amigo.

Rodrigo De Paul tenía preparada una manera especial de acompañar a Lionel Messi a la distancia. Este sábado, en el partido entre Inter Miami y Monterrey por la Leagues Cup, el mediocampista fue titular y llevó debajo de su camiseta la número 10 de su amigo, que no pudo estar presente tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

A los 31 minutos, De Paul recibió fuera del área y sacó un remate rasante que terminó en el fondo del arco para poner el 1-0. Inmediatamente se sacó la camiseta número 7 de Inter Miami y mostró la 10 de Messi que llevaba debajo. Luego señaló su espalda y estiró la casaca para que todo el estadio pudiera ver el homenaje.

Rodrigo De Paul marcó un gol y mostró la camiseta de su amigo La emotiva dedicatoria de Rodrigo De Paul a su amigo Messi @MLS De Paul también llevó la cinta de capitán que habitualmente utiliza Messi. El astro rosarino no estuvo en el encuentro porque viajó a Argentina luego de conocerse el fallecimiento de su padre para reunirse con sus familiares y seres queridos.

El festejo del mediocampista recordó al que Messi realizó en 2020 tras la muerte de Diego Maradona. En aquella oportunidad, durante un partido de Barcelona ante Osasuna, el rosarino se quitó la camiseta y mostró una de Newell's con el número 10 que pertenecía al ídolo argentino.

El homenaje de Inter Miami a Jorge Messi Minuto de silencio en memoria de Jorge Messi, padre de Leo Messi.



Descanse en paz. pic.twitter.com/assxDP4P6J — MLS Español (@MLSes) August 9, 2026 El gesto de De Paul se produjo pocos minutos después de otro emotivo homenaje. Antes del comienzo del encuentro, Inter Miami recordó a Jorge Messi en la pantalla del estadio, donde apareció su nombre junto a las fechas 1958-2026. Además, se realizó un minuto de silencio en su memoria.