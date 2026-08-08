El dolor de Messi: el amigo incondicional que lo acompañó en todo el proceso por la enfermedad de su padre

Lionel Messi estuvo acompañado durante todo el doloroso proceso de la enfermedad de su padre por Rodrigo De Paul.

De Paul y Messi son mucho más que compañeros de club y selección.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul son compañeros en dos equipos de fútbol, pero la vida los hermanó. Tienen una complicidad evidente en la cancha, en los entrenamientos y en los momentos que comparten. Pero ese vínculo es mucho más profundo.

En enero de este año, cuando los problemas de salud de Jorge Messi, el padre de Lionel, se agudizaron, fue Rodrigo De Paul quien acompañó al capitán del seleccionado argentino. El propio De Paul contactó a médicos, especialistas y profesionales que pudieran recomendar el mejor camino.

EFE Varias personas de esa línea de trabajo que se montó para ayudar fueron testigos. En enero, Jorge fue atendido en Estados Unidos, pero luego por recomendación de los médicos viajó a Buenos Aires para recibir atención más personalizada. Fue en esa Ciudad donde siguió los tratamientos.

Durante el mundial estuvo internado y eso generó una carga emocional extra para Messi. Por eso, incluso, estuvo conmovido tras el primer partido de la Selección.