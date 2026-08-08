La emotiva publicación del primer club de Lionel Messi tras la muerte de su padre

Abanderado Grandoli publicó una foto de Jorge Messi como entrenador del club en donde el capitán de la Selección argentina dio sus primeros pasos.

Luego de confirmarse el fallecimiento de Jorge Messi, el mundo del fútbol despidió al padre del capitán de la Selección argentina y el club de la infancia de Lionel, Abanderado Grandoli de Rosario, publicó una imagen en Instagram de la etapa de Jorge como DT de la institución.

“Desde Club Grandoli acompañamos con profundo dolor a Lionel Messi y a toda su familia por el fallecimiento de su papá, Jorge Messi. Jorge fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club. Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial”, compartieron desde el club.

Jorge Messi fue entrenador en el club rosarino durante varios años y en la imagen compartida se lo ve junto a su hijo Lionel y un grupo de niños: “Hoy, desde Grandoli, te abrazamos fuerte, Leo. Gracias, Jorge, por ser parte de nuestra historia. Que descanses en paz”.