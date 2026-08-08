Quién era el papa de Messi, el hombre que acompañó cada paso de la carrera del diez argentino

El fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi , golpeó duramente al mundo del deporte tras el Mundial. Fue una figura clave en la vida personal y profesional del diez y uno de los pilares detrás de su histórica trayectoria.

Nacido en Rosario el 1 de enero de 1958, Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi y uno de los principales protagonistas silenciosos detrás de la carrera del capitán argentino, fue una figura determinante en algunos de los momentos más importantes de la vida y el desarrollo profesional del futbolista rosarino.

Mucho antes de que el apellido Messi se transformara en una referencia global del fútbol, Jorge era un trabajador rosarino dedicado a su familia. Junto a Celia Cuccittini crió a Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel, acompañando desde los primeros años el crecimiento deportivo del menor de sus hijos.

Su papel fue especialmente importante cuando Lionel fue diagnosticado con déficit de la hormona de crecimiento, un momento que representó un desafío para toda la familia y que marcaría el rumbo de su historia.

A comienzos de los años 2000, Jorge Messi fue uno de los impulsores de la llegada de Lionel a Barcelona. Aquella apuesta implicó dejar atrás buena parte de la vida construida en Argentina para acompañar el desarrollo deportivo de un adolescente que soñaba con convertirse en futbolista profesional.

Imposible de parar: un joven Messi contra tres jugadores de la Selección mexicana en Alemania 2006.

La mudanza a España se transformó en uno de los puntos de inflexión más importantes de la historia del deporte. Barcelona asumió el tratamiento médico de Lionel y comenzó una carrera que lo llevaría a conquistar títulos, récords y reconocimientos en todo el mundo.

Durante esos años, Jorge estuvo presente en cada etapa del proceso, acompañando tanto los desafíos personales como las exigencias deportivas que surgieron con el crecimiento de la figura de su hijo.

Festeja Messi. El Pulga se anotó con un gol en la goleada del Barcelona. Foto: web

Padre, representante y mano derecha de Messi

Con el paso del tiempo, Jorge Messi también asumió responsabilidades vinculadas a la administración de la carrera profesional de Lionel. Participó en negociaciones contractuales, acuerdos comerciales y decisiones estratégicas relacionadas con el futuro deportivo del capitán argentino.

Su nombre quedó asociado a momentos trascendentales como las renovaciones con Barcelona, la salida del club catalán, el desembarco en París para jugar en el PSG y posteriormente la llegada a Inter Miami.

Lionel Messi tuvo que intervenir para calmar a los hinchas de Inter Miami en medio de un clima caliente ¡cuando su equipo ganaba 2-0!. EFE

Pese a ocupar un lugar central en la estructura que rodeaba a uno de los deportistas más reconocidos del planeta, siempre eligió mantener un perfil bajo y evitar el protagonismo mediático.

Un vínculo que trascendió el fútbol

A lo largo de la carrera de Lionel Messi, numerosas imágenes reflejaron la cercanía entre padre e hijo. Desde las tribunas observando partidos decisivos hasta los festejos posteriores a títulos históricos, Jorge Messi acompañó muchos de los momentos más importantes de la vida del futbolista.

Su figura permaneció habitualmente lejos de los focos, aunque quienes siguieron de cerca la trayectoria de Lionel siempre señalaron la influencia que tuvo en su formación personal y profesional.

La muerte de Jorge Messi marca el final de una historia inseparable de una de las carreras más importantes que haya dado el fútbol mundial. Más allá de los títulos, los récords y los reconocimientos, fue una de las personas que acompañó desde el inicio el camino de un niño rosarino que terminaría convirtiéndose en una leyenda.