Pochettino, DT de Estados Unidos, se rindió ante Messi y reveló si preferiría cruzarse con Argentina o España

Argentina fue una de las muy pocas selecciones que brillaron en su presentación en el Mundial 2026 . Ese selecto grupo lo integra también el anfitrión del torneo: Estados Unidos, dirigida por Mauricio Pochettino , que sorprendió a todos en el debut y se despachó con una goleada 4-1 ante la dura Paraguay de Gustavo Alfaro.

Después del 3-0 ante Argelia con un Lionel Messi desatado y autor de los tres goles, el entrenador argentino quedó impactado con lo que vio de la Scaloneta. Por eso, en diálogo con El Partidazo de Cope, no dudó y se deshizo en elogios tanto para la vigente campeona del mundo como para el rosarino.

"Messi es de otro planeta. Cualquier comparación, adjetivo o palabra que utilicemos para describirlo es imposible", aseguró el extécnico del Tottenham y PSG, rendido ante otra función de gala del 10 albiceste.

Enseguida, destacó el nivel colectivo de una Selección que, lejos de relajarse tras ganar todo, sigue jugando con el cuchillo entre los dientes. "Es increíble ver a la campeona del mundo y a su cuerpo técnico. Argentina es el único partido que se escucha más a la gente que a los comentaristas de la transmisión. Y encima tiene a la guinda del pastel que es Messi", afirmó.

Para Pochettino , el nivel que mostró la Albiceleste en el debut la convierte automáticamente en el equipo a vencer en la Copa del Mundo. "Es el rival a batir, es la favorita", sentenció.

Por último, cuando le plantearon un hipotético cruce en cuartos de final, no esquivó la pregunta. Si bien aclaró que eso significaría que Estados Unidos hizo un gran Mundial y terminó primero en su grupo, fue totalmente honesto: "Preferiría enfrentarse a España antes que a la Argentina por motivos futbolísticos y también sentimentales".

Pochettivo admitió que preferiría enfrentar a España en el Mundial por sobre Argentina. Video: El Partidazo de Cope

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