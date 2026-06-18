Con un Luis Díaz clave, Colombia logró un importante triunfo 3-1 ante Uzbekistán por el Grupo K

La Selección de Colombia consiguió un importante triunfo por 3-1 ante la debutante Uzbekistán por el Grupo K. El partido, disputado en el Estadio Azteca, marcó el cierre de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 .

Con este triunfo, el elenco que conduce el DT argentino Néstor Lorenzo se convirtió en el segundo representativo sudamericano que debutó con triunfo, junto a la Selección argentina, y lidera su zona con tres puntos, mientras que el elenco asiático marcha último, sin unidades.

La primera llegada del partido fue de Colombia , a los 16 minutos, con una recuperación alta del mediocampista Gustavo Puerta para el posterior disparo bajo de Jhon Arias, que se fue cerca del poste izquierdo del arquero Utkir Yusupov.

Los cafeteros volvieron a acercarse al gol a los 32 minutos de la segunda mitad. Un cambio de frente de James Rodríguez permitió que Arias habilite a Luis Díaz por el costado izquierdo, quien cruzó un zurdazo bajo y le dio al palo.

Colombia abrió el marcador a los 40 minutos, con un centro frontal del extremo del Bayern Múnich para la trepada del lateral derecho Daniel Muñoz, que se adentró en el área y punteó la pelota de volea y por encima del cuerpo de Yusupov, para marcar el 1-0.

Daniel Muñoz marcó el 1-0 de Colombia ante Uzbekistán. Video: DSports

El empate parcial de Uzbekistán

Uzbekistán convirtió en su primera llegada de peligro, a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando un disparo de volea del delantero Eldor Shomorodov fue desviado de manera defectuosa por el arquero Camilo Vargas, que reaccionó poniendo el cuerpo en lugar de las manos. La pelota terminó dando en el palo y quedó en el área chica, para que Abbosbek Fayzullaev la empuje contra la red.

¡UZBEKISTÁN SE LO EMPATA A COLOMBIA!



Fayzullaev puso el 1-1 en el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/vTRT81Bnhm — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Luis Díaz marcó el 2-1 de Colombia en un momento clave

Solo pasaron seis minutos y el combinado colombiano volvió a ponerse en ventaja, con un pase filtrado del volante Gustavo Puerta, que recuperó cerca del área rival y asistió a un Lucho Díaz intratable, cuyo derechazo al segundo palo venció las manos de Yusupov y subió al marcador.

Luis Díaz firmó el 2-1 de Colombia. Video: DSports

El conjunto asiático volvió a acercarse a los 44 minutos, cuando el volante Akmal Mozgovoy recibió en el área rival y acomodó el cuerpo para sacar un buen derechazo con efecto al segundo palo, que no pasó lejos del poste.

En una de las últimas, Campaz firmó el 3-1 definitivo

Colombia cerró un triunfo que sobre el cierre se volvió sufrido en el octavo minuto de descuento, con una pelota por la banda derecha que el delantero Juan Hernández nunca dio por muerta, luchó y ganó para cruzar al segundo palo en forma de centro y asistir el cabezazo de Campaz, para el 3-1 final.

¡EL BICHO SENTENCIÓ EL 3-1!



De cabeza, Campaz anotó el gol definitorio de Colombia vs. Uzbekistán. pic.twitter.com/fUMWrl4sNY — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Con este triunfo, el elenco que conduce el DT argentino Néstor Lorenzo se convirtió en el segundo representativo sudamericano que debutó con triunfo, junto a la Selección argentina, y lidera la zona K con tres puntos, mientras que el elenco asiático marcha último, sin unidades.

Solo dos minutos después, un violento disparo del carrilero Bekhruz Karimov impactó en el travesaño de Vargas, para darle aún más drama al final del encuentro.

En la próxima fecha, Colombia se medirá con la República Democrática del Congo, el martes 23 de junio a las 23:00, mientras que la selección que dirige el exfutbolista italiano Fabio Cannavaro será rival de Portugal, el mismo día desde las 14:00 (ambos en horario argentino).

Fuente: NA

El minuto a minuto de Uzbekistán - Colombia

EFE

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