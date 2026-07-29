Se supo la verdad de la pelea en el vestuario de Colombia que terminó con Néstor Lorenzo en el piso

El entrenador colombiano, Alberto Suárez, revivió una polémica que, en su momento, capturó la atención del mundo del fútbol: reveló detalles del altercado que enfrentó al delantero Jhon Durán con el DT de la selección cafetera, el argentino Néstor Lorenzo .

El 6 de junio de 2025 trascendió una versión periodística que indicaba que Durán había ingresado al vestuario en medio de insultos y forcejeos con el resto del plantel, y que, al momento de intervenir Lorenzo para calmar los ánimos, el futbolista lo habría tomado de la camiseta y zamarreado, forzando la intervención de referentes como James Rodríguez y Jefferson Lerma.

En el marco de una entrevista con el pódcast Un Break, Suárez, quien fue el entrenador que hizo debutar al delantero en Envigado, salió en su defensa ante las constantes críticas que recibe por aquel escandaloso episodio con el entrenador de Colombia , que desde entonces no volvió a convocarlo.

Si bien en su momento los protagonistas calificaron la historia como “chismes”, Suárez dio a conocer por primera vez el relato directo que le transmitió el propio Durán para aclarar el malentendido. El actual entrenador de Envigado reveló el diálogo privado que mantuvo con el actual futbolista del Benfica, quien le detalló la trastienda de la discusión.

“Yo le pregunté por eso y me dijo que era mentira. Que lo que había pasado era que él tenía agarrado a un compañero del cuello de la camisa, Lorenzo se dio cuenta y fue a separarlos y agarró de la espalda a Durán , que no se dio cuenta de que era el entrenador y pegó manotazos hacia atrás”, manifestó Suárez.

Jhon Durán. Foto: @FCFSelecciónCol

En ese sentido, reproduciendo las palabras del atacante, Suárez replicó: “’Yo no sabía que era él, abrí los brazos para quitármelo de encima y ahí me di cuenta de que era el profe y que había caído al suelo’”.

A partir de este testimonio, el técnico ratificó que nunca existió una voluntad de agredir al entrenador de la Selección de Colombia, sino que fue una reacción ciega ante el contacto físico. Más allá del episodio en el vestuario, Suárez apuntó contra el tratamiento que la sociedad y el periodismo de su país le brindan a las jóvenes promesas, definiendo como un “deporte nacional” el maltrato a los atletas.

“Díganme dos personas que se hayan preocupado por la vida de Durán y no por su carrera de futbolista. Ninguno lo ha hecho, ni siquiera yo. Lo que pasa con Durán es que le llegó mucha plata muy rápido y eso le duele al país, que sea rico, pero nadie lo preparó para eso y ese fue el problema”, reflexionó.

Finalmente, el entrenador confió en que la nueva realidad de Durán en Portugal y su próxima paternidad oficien como un anclaje para su maduración personal, restándole dramatismo a su futuro internacional: “Si va a volver o no a la selección, él me ha dicho que si quieren que esté, él va a estar, sino, no va a haber ningún problema”.

Para cerrar, trazó una fuerte comparación social al advertir que en Colombia se suele idolatrar a personas vinculadas a delitos graves y dijo: “Durán hasta donde yo sé no le ha sacado un revólver a nadie, como otros sí lo han hecho. Yo estoy seguro de que es una gran persona y que nosotros debemos es preocuparnos por él”.

Fuente: NA