Valentín Burgoa y un final inesperado en Godoy Cruz: volvió hace un mes, fue titular y ahora quedó libre

La segunda etapa de Valentín Burgoa en Godoy Cruz llegó a su fin antes de lo esperado. Este miércoles, la dirigencia y el futbolista acordaron la rescisión de su contrato , por lo que el mediocampista de 25 años quedó con el pase en su poder y ya puede negociar libremente su próximo destino.

Burgoa había regresado al Expreso en este mercado de pases luego de finalizar su préstamo en Orense , de la Serie A de Ecuador. El conjunto ecuatoriano pretendía extender su permanencia por el buen rendimiento que había mostrado, pero Godoy Cruz decidió ejecutar la cláusula de repesca para sumarlo nuevamente al plantel de Pablo De Muner .

Su regreso respondía a una necesidad puntual del cuerpo técnico. Tras las salidas de Matías Ramírez y Tomás Pozzo , el entrenador buscaba sumar alternativas en la mitad de la cancha y Burgoa aparecía como una opción importante. De hecho, fue titular en los dos últimos encuentros que el Tomba disputó como local.

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente. Luego de varios días de conversaciones, el club y el jugador alcanzaron un acuerdo para finalizar el vínculo de manera anticipada.

Con la rescisión ya concretada, Valentín Burgoa quedó en libertad de acción y comenzará a analizar ofertas para definir el próximo paso de su carrera. Mientras tanto, Godoy Cruz continuará buscando alternativas para reforzar el mediocampo de cara a lo que resta de la temporada.

El Tin Burgoa, regresó a Godoy Cruz.

Las buenas noticias de Arce y Sosa para de Muner

Godoy Cruz recibió una buena noticia en la previa del partido del próximo sábado frente a Ferro. Luego de varios días de recuperación, Lucas Arce evolucionó favorablemente durante la semana y tiene grandes posibilidades de volver a integrar la lista de convocados que definirá Pablo De Muner.

El lateral derecho dejó atrás las molestias físicas que lo marginaron de los últimos compromisos y su regreso aparece como una alternativa importante para el entrenador, que busca recuperar piezas en un momento clave del campeonato.

Por otra parte, Misael Sosa continúa trabajando con el cuerpo médico y su evolución también es positiva. Sin embargo, el volante todavía no llegará en condiciones para enfrentar a Ferro.

La intención del cuerpo técnico es que pueda reaparecer la próxima semana, cuando Godoy Cruz vuelva a presentarse en el Feliciano Gambarte para recibir a Chaco For Ever, en lo que será un partido muy esperado por los hinchas tombinos.

De esta manera, el Expreso comienza a recuperar futbolistas importantes de cara a una seguidilla de encuentros que será determinante para sus aspiraciones en la Primera Nacional.