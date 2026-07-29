Tres mendocinas fueron convocadas a las Leonas que se preparan para los Juegos Odesur

El hockey mendocino vuelve a decir presente en la escena nacional. Luciana Peralta, Milagros Alastra y Sol Guignet fueron convocadas a la nueva concentración de la preselección argentina que comenzará a trabajar de cara a los Juegos Odesur 2026 , que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe.

La concentración se desarrollará entre el 10 y el 12 de agosto en el Cenard y estará a cargo de Juan Martín López, Lucas "Colo" Vila y Thiago Martins , quienes conducirán al seleccionado durante el certamen continental. La lista fue confeccionada en conjunto con Fernando Ferrara , entrenador de Las Leonas, y combina jugadoras consolidadas, jóvenes del proceso mayor y varias campeonas con Las Leoncitas.

Formada en UNCuyo y actualmente jugadora de GEBA , Milagros Alastra atraviesa el mejor momento de su carrera. Tras ser elegida como una de las revelaciones del Mundial Junior, este año dio el salto definitivo al seleccionado mayor y fue convocada por Fernando Ferrara para disputar la Copa del Mundo 2026 . Su presencia en esta nueva concentración confirma que ya forma parte del presente de Las Leonas.

Con apenas 17 años , la delantera de Los Tordos continúa dando pasos firmes hacia la élite del hockey argentino. Después de conquistar la Copa Panamericana Junior con Las Leoncitas y clasificar al próximo Mundial de la categoría, recibió una nueva convocatoria para seguir sumando experiencia junto a varias de las mejores jugadoras del país.

Sol Guignet sigue sumando convocatorias. Hockey View

Sol Guignet, otro talento mendocino que sigue en carrera

La tercera representante de la provincia será Sol Guignet, delantera surgida de Liceo Rugby Club, quien también continúa siendo considerada dentro del recambio del seleccionado argentino.

Luego de destacarse con Las Leoncitas, Guignet sigue siendo una de las jóvenes atacantes que el cuerpo técnico observa de cerca en la transición hacia el plantel mayor, ratificando el crecimiento que viene mostrando en las últimas temporadas.

Mendoza, protagonista del futuro de Las Leonas

La presencia de Peralta, Alastra y Guignet vuelve a poner en evidencia el gran momento que atraviesa el hockey mendocino. Tres jugadoras formadas en clubes de la provincia integran un proceso que busca renovar el seleccionado argentino y que tendrá uno de sus primeros desafíos en los Juegos Odesur.

Con presente, proyección y mucho futuro, Mendoza continúa consolidándose como una de las principales canteras del hockey femenino argentino.