¿Mastantuono puede regresar a River? El deseo del jugador y la postura del Real Madrid

Sin lugar en los planes de José Mourinho para la nueva temporada, el Real Madrid define el futuro de Franco Mastantuono.

Pese a las grandes expectativas puestas en él, Franco Mastantuono no logró estar a la altura durante su primera temporada en el Real Madrid, que pagó 45 millones de euros por su pase a mediados del 2025 y le hizo contrato hasta junio de 2031. Una inversión que, de momento, no dio los frutos esperados.

Tras las fallidas experiencias con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, la Casa Blanca volvió a confiarle la dirección técnica a José Mourinho, 13 años después de su anterior ciclo. Y si bien el portugués le dio minutos al extremo argentino de 18 años en los amistosos de pretemporada, no lo tiene dentro de sus planes para cuando vuelva la actividad oficial.

Mastantuono quiere volver a River, pero Real Madrid no lo regresará al fútbol argentino Franco Mastantuono quiere volver a brillar con la camiseta de River. Fotobaires En ese sentido, el joven crack de Azul manifestó sus deseos de volver a River Plate, el club que lo vio nacer y brillar, en donde se convirtió en titular y figura con tan solo 17 años y el que lo llevó tanto a la Selección argentina como al equipo más grande de España y del mundo. Además, en Núñez también llegaron a ilusionarse con la posibilidad de repatriarlo.

Sin embrago, en Madrid no quieren devolverlo al fútbol argentino, ya que no la consideran una liga competitiva para que explote todo su potencial. La idea de la dirigencia merengue es cederlo por un año y sin opción de compra a otra escuadra de las grandes ligas europeas para que se amolde al nivel y ritmo del Viejo Continente.