Manchester City quiere a un jugador de la Selección argentina campeón en Qatar y subcampeón en 2026

El Manchester City de Enzo Maresca busca reforzarse con futbolista de la Selección argentina que viene de tener una gran temporada con su actual club.

Tras la salida de Pep Guardiola después de una década en el club y el arribo de Enzo Maresca como nuevo DT, el Manchester City se prepara con todo para una temporada 2026/27 que promete ser un desafío, con el objetivo de volver a pelear la Premier League y la Champions luego de dos años sin títulos mayores.

Con un presupuesto con el que pocas instituciones en el mundo pueden competir, el elenco sky blue puede darse el lujo de pujar por casi cualquier jugador que quiera en los mercados de pases. Y en las últimas horas posó lo ojos por un futbolista de la Selección argentina que viene de ser subcampeón en el Mundial 2026 y que ya se había consagrado en Qatar 2022.

Gerónimo Rulli está en el radar de Manchester City El City quiere a Rulli como segundo arquero, detrás de Gianluigi Donnarumma. @Argentina Se trata de Gerónimo Rulli. Según lo adelantó este miércoles el periodista Fabrizio Romano, los Citizens quieren comprar al arquero platense para tenerlo como primera alternativa de Gianluigi Donaruma tras la salida de James Trafford, que se marchará en esta ventana para atajar en el Leeds United.

El ex Estudiantes está al tanto de este interés y manifestó su voluntad de ser transferido a la Premier League. En tanto, su actual club, el Olympique de Marsella, espera una oferta formal desde Manchester. Si la misma se presenta y los números convencen a la escuadra francesa, podría producirse el traspaso en los próximos días o semanas.