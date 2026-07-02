En medio del Mundial 2026, el Manchester City desembolsó ¡135 millones de euros! por una figura de Inglaterra

El mediocampista de la selección de Inglaterra, una de las figuras en el triunfo ante RD Congo, se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club.

Inglaterra pasó a octavos de final del Mundial y será rival de México el próximo domingo en busca de los cuartos de final.

El Manchester City desembolsó 135 millones de euros por Elliot Anderson, proveniente del Nottingham Forest y titular en la selección inglesa que se encuentra jugando el Mundial 2026 con sede en Estados Unidos, Canadá y México. Anderson ya se hizo la revisión médica en Kansas mientras se encuentra disputando la Copa del Mundo y los detalles finales del traspaso se definirán en su regreso a Inglaterra.

Con esta cifra, que equivale a 116.000.000 de libras esterlinas, Elliot se convirtió en la compra más cara para los "Ciudadanos", superando la de Jack Grealish por 100 millones desde el Aston Villa en la temporada 2021/22, la cual se elevó a 117M.

El jugador de 23 años, mediocentro, nació en la ciudad costera de Whitley Bay, surgido en el Newcastle United, llega luego de dos temporadas con los "Reds".

Manchester City rompió el mercado con una cifra récord Nottingham Forest can confirm that an agreement has been reached with Manchester City for the transfer of Elliot Anderson.The necessary formalities will be completed in due course, allowing Elliot's full focus to remain on representing England at the FIFA World Cup.The Club… pic.twitter.com/sxcWLBL4Ua — Nottingham Forest (@NFFC) July 2, 2026 Desde los "Sky Blues" demostraron que la prioridad es la concentración del jugador en el campeonato mundial: "Mientras tanto, todos en el Manchester City le deseamos a Elliot y a la selección inglesa la mejor de las suertes en su campaña para el Mundial y esperamos darle la bienvenida a Manchester próximamente".

Por otra parte, Nottingham dejó en claro que "Las formalidades necesarias se completarán en su momento" y agregó "El club rendirá homenaje a la destacada contribución de Elliot durante las últimas dos temporadas en el momento apropiado".