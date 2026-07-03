En vivo: con un golazo de Messi, la Selección derrota 1-0 a Cabo Verde y se esta metiendo en octavos

La Selección argentina enfrenta a la sorprenden Cabo Verde con la misión de sacar boleto para los octavos de final, donde ya espera Egipto.

Lionel Messi ya definió magistralmente para el 1-0 de la Selección argentina ante Cabo Verde y sale a festejarlo en medio de una explosión en Miami.

Con una definición sensacional de Lionel Messi, la Selección argentina le gana 1-0 a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami y se está clasificando a los octavos de final del Mundial 2026.

En los primeros minutos, Argentina monopolizó la posesión, pero sin lograr romper el sólido bloque defensivo de Cabo Verde. El equipo de Lionel Scaloni movía la pelota con paciencia y algo de lentitud de un lado a otro, mientras su rival apostó por replegarse en un bloque bajo para salir rápido de contraataque cada vez que recupera el balón.

La primera ocasión importante para la Scaloneta fue sobre los 14', cuando Lionel Messi recibió dentro del área tras una buena triangulación y, tras sacarse un rival de encima, sacó un zurdazo cruzado que pasó cerca del palo izquierdo del arquero Vozinha.

La segunda chance para Argentina llegó a los 18 minutos. Lionel Messi se hizo cargo de un tiro libre tras una infracción que él mismo había generado, pero su remate no tuvo la potencia suficiente para complicar a Vozinha, que controló la pelota sin dar rebote.

Hasta que Argentina encontró el premio a su insistencia. A los 28 minutos, Lionel Messi controló de manera magistral un preciso pelotazo de Lisandro Martínez, quedó cara a cara con Vozinha y definió con un potente remate al techo del arco para poner el 1-0 sobre Cabo Verde. Con este tanto, el capitán alcanzó los 20 goles en la historia de los Mundiales y llegó a 8 conquistas en la edición 2026.