No se vio por TV: la inusual reacción de Lionel Scaloni tras el golazo de Messi ante Cabo Verde

El golazo de Lionel Messi frente a Cabo Verde provocó una reacción poico habitual en Lionel Scaloni, que suele mantener la calma en los partidos.

El entrenador rompió con una costumbre que había explicado días atrás y tuvo un festejo poco habitual tras el primer tanto de la Selección en Miami.

Lionel Scaloni volvió a mostrar por qué vive los partidos de una manera muy particular. Habitualmente, el entrenador de la Selección argentina evita los festejos efusivos y, tras cada gol, permanece concentrado en el desarrollo del encuentro, tomando agua, dialogando con Pablo Aimar o analizando lo que sucede dentro del campo.

Pero el primer gol de Lionel Messi ante Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026, cambió esa rutina. Luego de la extraordinaria asistencia de Lisandro Martínez y la definición del capitán argentino, Scaloni se quedó sentado en el banco, cerró ambos puños y levantó los brazos mientras los agitaba en un gesto de desahogo, una imagen que pasó inadvertida para gran parte de la transmisión televisiva.

Messi volvió a hacerlo y Scaloni no pudo contenerse La inusual reacción de Scaloni en el gol de Messi ante Cabo Verde. Telefe Esta vez, el gol de Messi rompió incluso la serenidad del entrenador. La combinación entre la precisa asistencia de Lisandro Martínez y la definición del capitán desató una reacción espontánea de Scaloni, que dejó por unos segundos su habitual perfil sereno para celebrar con los puños apretados una jugada que encaminó la clasificación argentina a los octavos de final.

La explicación que había dado antes del partido Apenas unos días antes, en la previa del encuentro frente a Jordania, el DT había contado cuál era su única cábala y por qué casi nunca se lo ve gritando los goles de la Selección. "Entro con el pie derecho y me hago la señal de la cruz, creo que puede ser una cábala", había explicado el entrenador santafesino.