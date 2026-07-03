Lionel Scaloni cumple 100 partidos en la Selección argentina: sus impactantes números como DT

Este viernes frente a Cabo Verde, Lionel Scaloni dirigirá su partido número 100 al frente de la Albiceleste y en MDZ repasamos sus tremendos números.

Este viernes a las 19:00, la Selección argentina buscará seguir en camino rumbo hacia la defensa del título mundial y para ello deberá vencer a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Para Lionel Scaloni este partido no será uno más en su carrera sino que frente al conjunto africano, el DT oriundo de Pujato cumplirá 100 partidos al mando de la Albiceleste.

Durante todos sus compromisos al frente de la Selección argentina, Scaloni consiguió cuatro títulos: las dos Copas Américas (2021 y 2024), la Finalissima frente a Italia en Wembley y el Mundial de Qatar 2022, en lo que fue su máxima coronación como entrenador profesional.

Los impactantes números de Scaloni como DT de la Selección argentina En cuanto a los partidos, el exfutbolista de Estudiantes de la Plata y Deportivo la Coruña tiene un saldo más que positivo. De los 99 compromisos disputados, la Albiceleste ganó 72, empató 9 y perdió 18, con 206 goles a favor y 50 en contra. Además, enfrentó a 41 equipos diferentes de los cuales tiene 36 historiales a favor, 4 empates y uno solo negativo (Arabia Saudita, quien lo venció en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2022).

Lionel Scaloni cumplirá 100 partidos al frente de la Selección argentina. EFE Por otro lado, Scaloni utilizó a 98 futbolistas durante todo su ciclo en la Selección y entre los 10 que más jugaron aparece Rodrigo De Paul, quien lidera el ranking con 89 apariciones, luego lo siguen Lautaro Martínez (79), Nicolás Otamendi (77), Leandro Paredes (77), Lionel Messi (74), Nicolás Tagliafico (70), Gio Lo Celso (63), el Dibu Martínez (62), Nahuel Molina (60) y Julián Álvarez (54).

A su vez, los 10 futbolistas que más apariciones como titular tuvieron fueron: De Paul (76), Otamendi (70), Messi (66), Dibu Martínez (62), Tagliafico (60), Lautaro Martínez (57), Paredes (55), Cuti Romero (50), Molina (48) y Gio Lo Celso (44).