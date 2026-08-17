No se vio por TV: el gesto de Otamendi que volvió locos a los hinchas de River en el 2-0 a Argentinos

Nicolás Otamendi fue uno de los puntos altos en el triunfo que le dio aire a River y hubo una acción que reflejó al máximo su carátula de líder positivo. El video.

River una reacción para descomprimir la crisis y la encontró en el partido ante Argentinos Juniors. El triunfo por 2-0 en el Monumental no sólo significó cortar una racha negativa, sino también recuperar algunas señales que el equipo venía perdiendo. Entre ellas, claro, apareció la figura de Nicolás Otamendi.

Más allá de su actuación sublime, hubo una escena que pasó inadvertida durante la transmisión televisiva, pero que los hinchas detectaron rápidamente en las redes: la acción que decantó en el penal sobre Ángel Correa.

El gesto de Otamendi en el penal a Correa que los hinchas de River hicieron viral Cuando el árbitro Facundo Tello decidió cobrar afuera del área la falta al ex Tigres, el General no dudó: al instante salió corriendo a toda velocidad y recorrió media cancha para ir directamente hacia el árbitro y reclamarle por la pena máxima.

Otamendi salió disparado a reclamar el penal sobre Ángel Corea en River-Argentinos. Video: ESPN Ese detalle, por más simple que parezca, no fue menor. y reflejó el sentido de pertenencia. Otamendi fue uno de los primeros en hacerse escuchar y sostuvo el reclamo hasta que el VAR llamó a Tello para que revisara la acción. Finalmente, el juez corrigió su decisión y sancionó penal.