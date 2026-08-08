La dura crítica de Otamendi al arbitraje tras la derrota de River ante Tigre: "No están para esta competición"

Nicolás Otamendi, capitán de River, criticó duramente el arbitraje de Gariano y asumió los errores colectivos tras el crítico momento que atraviesa el equipo.

Nicolás Otamendi se quejó cara a cara con el árbitro en el entretiempo y tiró varias "bombas" tras el final.

El capitán de River, Nicolás Otamendi brindo declaraciones tras una nueva derrota, esta vez por 1 a 0 ante Tigre, donde analizó la situacion del equipo: "Tuvimos control de la pelota, pero somos concientes del momento en el que estamos".

Además, Otamendi se deshizo en reclamos hacia la actuación arbitral en el partido: "Los árbitros se quejan de que no tenemos que hablar de ellos y hay que respetarlos, pero nunca asumen cuando cometen un error. No nos están cobrando las chiquitas, está la situación del penal, que a mi criterio fue claro. Ni el árbitro ni el VAR están para una competición como esta", se quejó el capitán. quien en el entretiempo encaró a Gariano para protestar por la infracción a Correa.

Y agregó: "Estamos en un momento en donde no podemos errar. Una llegada al arco, un gol, no podemos darle esa oportunidad", admitió Otamendi.

La bombas de Otamendi contra el arbitraje y el VAR Otamendi se quejó sobre las decisiones arbitrales. TNT Sports Ironizó sobre los tiempos en que se resuelven las cuestiones reglamentarias en el VAR en la Liga Profesional. Y en ese sentido, los comparó con los de la Premier League, indicando que aquí “las cosas del VAR las resuelven más rápido que en la Premier League, que tiene toda la tecnología. Se ve que acá las resuelven más rápido que allá”, ironizó.

Dijo que Gariano, el árbitro del partido, le dijo que la jugada en que cayó Correa en el área, "no fue penal claro. La verdad que no entiendo quién es el encargado de los árbitros".